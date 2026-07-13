Egy új katolikus plébánia nyújt reményt a polgárháború sújtotta Mianmarban

Több mint hatszáz katolikus, többségében országon belüli menekültek gyűltek össze Khaikam Myo városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik-plébánia történelminek tekintett megáldását. Az ünnepi szentmisét Felix Lian Khen Thang kalayi megyéspüspök mutatott be, tizenkét pap koncelebrálásával.

Humanitárius és társadalmi válság

A kalayi egyházmegye a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború által az egyik legerőteljesebben sújtott terület része. A régió jelenleg is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A mandalayi érsekséghez tartozó szuffragáneus kalayi egyházmegyéhez közel 60 ezer katolikus tartozik. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államba nyúlik át. Kalay városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária-székesegyháznak és a püspöki székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú csin közösséget és más kisebbségi csoportokat.

A fiatalok és a keresztények is szenvednek

A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett a térségben. A Fides hírügynökség szerint a régió továbbra is összetett válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik.

A Fides hírügynökség arról is beszámolt, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támogatást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak az egyházmegye területén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Sai Aung Main/AFP

Magyar Kurír