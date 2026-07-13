Egy új katolikus plébánia nyújt reményt a polgárháború sújtotta Mianmarban

Kitekintő – 2026. július 13., hétfő | 16:47
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Miközben Mianmar továbbra is humanitárius válsággal küzd, a délkelet-ázsiai ország katolikus hívei a Szent Patrik-plébánia megáldását ünnepelhették a kalayi egyházmegyében – tájékoztatott a Vatican News július 9-én a Fides nemzetközi missziós hírügynökség nyomán. Mindez nagy lelki támogatást jelent Mianmar északnyugati részén, mely régiót különösen is sújtja az évek óta tartó polgárháború.

Több mint hatszáz katolikus, többségében országon belüli menekültek gyűltek össze Khaikam Myo városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik-plébánia történelminek tekintett megáldását. Az ünnepi szentmisét Felix Lian Khen Thang kalayi megyéspüspök mutatott be, tizenkét pap koncelebrálásával.

Humanitárius és társadalmi válság

A kalayi egyházmegye a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború által az egyik legerőteljesebben sújtott terület része. A régió jelenleg is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A mandalayi érsekséghez tartozó szuffragáneus kalayi egyházmegyéhez közel 60 ezer katolikus tartozik. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államba nyúlik át. Kalay városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária-székesegyháznak és a püspöki székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú csin közösséget és más kisebbségi csoportokat.

A fiatalok és a keresztények is szenvednek

A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett a térségben. A Fides hírügynökség szerint a régió továbbra is összetett válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik.

A Fides hírügynökség arról is beszámolt, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támogatást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak az egyházmegye területén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Sai Aung Main/AFP

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #háború #keresztényüldözés

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