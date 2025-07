Egy váci egyházmegyés diakónus látogatása a torontói Szent Erzsébet-plébánián

Naim Dániel édesapja afgán származású, édesanyja magyar, de a családban otthon mindannyian magyarul beszélnek, beleértve nem csak az édesanyát és az öt testvért, hanem az édesapát is.

Néhány évvel ezelőtt jelentkezett kispapnak a Hamiltoni Főegyházmegyében, de nemsokára jött a covidjárvány, és a kispapokat elküldték a szemináriumból. Ekkor döntött Dani úgy, hogy amint a járvány elcsitul, felkutatja magyar gyökereit, amelyek a magyarországi Martonvásárra vezették őt vissza.

Naim testvérek (nincs mindenki a képen)

Magyarországi útja során a budapesti jezsuitákat is felkereste, korábban ugyanis nemcsak Torontóban, hanem Hamiltonban is magyar jezsuiták szolgáltak. Egy évet aztán maradt is önkéntesként a Jézus Szíve jezsuita templomban. Itt közben elvégzett egy éves hivatástisztázó programot, és megerősödött benne: pap szeretne lenni. Ezúttal azonban nem Kanadában jelentkezett kispapnak, hanem a Váci Egyházmegye főpásztorát, Marton Zsolt megyéspüspököt kereste fel, akit a család még korábbról, Martonvásárból ismert.

Marton Zsolt június 21-én a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban diakónussá szentelte Naim Dánielt, a pappá szentelése egy év múlva várható.

A torontói közösségnek nagy öröm volt Naim Dánielt újra a kanadai magyarok körében látni és immár hallgatni diakónusként, ahogy az evangélium után szentbeszédet mondott.

Forrás és fotó: Szent Erzsébet Plébánia, Toronto

Magyar Kurír