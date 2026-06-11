Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Família Jézus-tornyát

Valentina az Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) csoportjával érkezett; a spanyol szervezet a látássérültek oktatását, rehabilitációját és társadalmi befogadását támogatja az egész országban.

A 172 méter magas Jézus‑torony makettjét az ONCE és a Sagrada Família közösen azért készítette, hogy Gaudí alkotását a vakok számára is hozzáférhetővé tegyék. A torony formáit, reliefjeit és építészeti részleteit, egészen a csúcsán álló hatalmas keresztig ezen a tapintható modellen mutatta be részletesen a kislány a Szentatyának, aki érdeklődve hallgatta az ismertetést.

A bemutató után Valentina egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának, amely a tornyot ábrázolja, aki köszönetképpen pedig egy rózsafüzért ajándékozott neki. Valentina meghatottan köszönte meg: „Örökre megőrzöm!” – mondta a Szentatyának.

A bemutató spanyol nyelven, kb. 27.40-től alább visszanézhető:

Forrás és fotó: Vatican Media

Videó: Vatican News

Magyar Kurír