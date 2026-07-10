Egyedül az isteni irgalom hozhat békét – A pápa levélben köszöntötte a 27. Kolumbán-nap résztvevőit

A lombardiai városban július 4–5-én tartották a Szent Kolumbán-közösségek (az Associazione Internazionale San Colombano per l'Europa közösségei) a 27. nemzetközi találkozóját, amely köré különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket az ír kolostorokkal Szent Kolumbán apát révén, akinek mottója ma is a remény ígéretét közvetíti: „Élj Krisztusban, ahogy Krisztus is él benned!”

A Maurizio Malvestiti lodi megyéspüspöknek küldött levelében XIV. Leó pápa köszöntötte a találkozó résztvevőit, és gratulált a kitartásukhoz, amellyel a kezdeményezést évek óta életben tartják, Európa-szerte egyre több és több Szent Kolumbánt követő közösséget vonva be, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és annak aktualitását az európai kultúra számára.

A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében és példáját követve nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel, hiszen a Kolumbán-napokon számos különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozik egymással, hogy együtt fedezzék fel újra a keresztény hagyomány értékeit, és válaszoljanak korunk kihívásaira.

A béke és a könyörület

E kihívások közül kiemelt jelentőségű a béke kérdése. E tekintetben a Szentatya arra hív, hogy Szent Kolumbántól tanuljuk meg azt a magatartást, amely minden megbékélési folyamathoz elengedhetetlen a bűnbánati lelkületet, amellyel Isten színe elé állunk, és alázatosan elismerjük vétkeinket, személyes és közösségi szinten egyaránt. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Istenhez, az irgalmas Bíróhoz kell könyörögnünk. Egyedül az isteni irgalom képes a szívekbe oltani az emberi könyörületet, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak.

Szent Kolumbán A 6. század közepén született ír szerzetes bejárta fél Európát: Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában, a bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Szent Kolumbánt ábrázoló freskó Brugnato székesegyházában és a De mundi transitu (A világ múlandóságáról) című középkori mű kezdősorai. A margón egy kézzel írt megjegyzés található, amely Szent Kolumbánnak tulajdonítja a művet

Szent Kolumbán életéről bővebben ITT olvashatnak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Friends of St Columban for Europe; Wikipédia

Magyar Kurír