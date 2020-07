Egyetem lesz a szegedi Gál Ferenc Főiskola

„Hosszú, szabályozott folyamat volt, hogy főiskolából egyetemmé váltunk. Sok munka van mögöttünk, több éve kialakult az a helyzet, ami alkalmassá tette az intézményt az egyete­­mi működésre. Az utóbbi idő­ben jelentősen nőtt főiskolánk, Békés megyében három karral bővültünk” – nyilatkozta Kozma Gábor, az intézmény rektora. Azt is el­mondta, képzéseik többsége eddig is mesterszak volt, doktori programhoz is tartoztak, és az oktatáshoz kapcsolódó kutatásokat is végeztek.

A rektor hangsúlyozta, egyházi fenntartású intézményként mindig valamilyen társadalmi felkérésnek tesznek eleget. Olyan szakokat indítanak, amelyekre valós igény van. Bázisintézményük az egy­­kori hittudományi főiskola Szegeden, ám nemcsak hit­éle­­ti, hanem világi képzések is folynak náluk. Küldetése, missziója van intézményüknek, bármilyen képzéssel foglalkoznak, a cél a közösségek szolgálata. A hitéleti, teológiai szakok ernyőt képeznek a többi képzés felett.

Négy telephelyen – Szegeden, Békéscsabán, Szarvason és Gyulán – olyan képzéseik vannak, amelyek hagyományosan is az egyházak külde­téséhez tartoznak. Kozma Gá­­bor szerint az egyháztól el­­várja a társadalom, hogy a legnehezebb kérdésekkel foglalkozzon: problémás helyzetekben álljon helyt, például a rászorulókról való gondoskodás és a kisgyer­mekek képzése-nevelése te­­rületén.

„Szarvason óvodapedagógusokat, tanítókat képzünk, a gyulai egészség- és szociá­lis tudományi karon pedig szo­ciá­lis munkásokat, ápolókat. A társadalmat szolgálják ezek a szakok, így a békéscsabai gazdasági kar is, ugyanis a felelős, méltányos gazdálkodás is fontos igény napjainkban” – hangsúlyozta a rektor.

A főiskola augusztus 1-jé­től lesz az alkalmazott tudományok egyeteme. A rektor úgy fogalmazott, öröm, hogy így Szegeden két egyetem is működhet.

Forrás: Delmagyar.hu, Szeged-Csanádi Egyházmegye, Toronyiránt

Fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

