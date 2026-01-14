Egyház és fiatalok – Fábry Kornél püspök volt a Café Francesco vendége

Rónaszéki János elsőként egy aktualitásra kérdezett rá: a Forráspont Facebook-oldalán kiposztolták, hogy a napokban Fábry Kornél Rómában járt, és Leó pápának átadott egy Forráspontra utaló tárgyat.

A találkozással kapcsolatosan a püspök elmondta, hogy a jubileum lezárása után összehívták Rómában az önkénteseket és munkatársakat, így őt is, hiszen az MKPK részéről ő lett az összekötő. A találkozón mindnyájan megkapták a jubileumi kereszt kicsi mását. Gondolta, viszonzásképpen odaadja Leó pápának a táskájában lévő forráspontos horgonyt. „Az a faramuci helyzet, hogy ő hamarabb ismert engem, mint én őt, mert ő volt a püspöki dikasztérium vezetője, amikor Ferenc pápa kinevezett, az ő kezén is keresztül mentek a dokumentumok.” A 20 másodperces beszélgetésben elmondta Leó pápának, hogy Budapestről jött, aminek a Szentatya nagyon örült, hiszen ő maga is itt volt Ferenc pápa látogatásakor. Fábry Kornél röviden bemutatta neki a Forráspontot, és átadta a remény szimbólumát, a kis horgonyt, amit Leó pápa örömmel fogadott.

A püspök Leó pápát nagyon szimpatikusnak tartja, de hangsúlyozta,

nem kell, hogy egy pápa szimpatikus legyen, csak az, hogy a Szentlélek vezesse.

Megnyugtató volt számára a jézusi köszöntés, amellyel pontifikátusát elkezdte: „Békesség veletek!” „Az az érzésem, mintha mindig pápa lett volna – tette hozzá. – Európai származású, de Amerikából jött, így az egész világot átíveli, annak minden előnyével.”

Rónaszéki János arról érdeklődött, mit gondol Fábry Kornél a mai fiatalokról, hiszen sokat hallani, hogy alkalmatlanok. Ugyanakkor a 777 portálján megjelent cikkben a püspök éppen azt állítja, mintha ébredés lenne tapasztalható.

„Nincs olyan, hogy Egyház és fiatalok. Ferenc pápa mondta: ti vagytok a jelen, az Egyház jelene. Fiatalok az Egyházban” – pontosította az alkalom címét elsőként, majd kifejtette, hogy ez a korosztály milyen jelenségekkel találkozik ma a világban. A számtalan platform használata könnyen csömört okoz, hiszen nem lehet egyszerre ennyi helyen jelen lenni. Megdöbbentő, hogy a fiatalok harmadának van virtuális barátja, de a valóságos kapcsolatok iránti vágy is egyre erősebb. A Forráspont után kiküldött 4000 kérdőív is ezt támasztja alá, hiszen a résztvevők legnagyobb élménye a Jézussal való találkozás volt. „Hatvan atya két órán keresztül gyóntatott, ami mutatja a szomjúságukat a tiszta életre.

A mai fiatalokban nagyon is van bátorság, elszántság és vágy az igaz értékekre”

– hangsúlyozta a püspök.

Sokakban él olyan előítélet, hogy ami egyházi, az kicsit gagyi, béna. Viszont vannak olyan események, amelyek ezt megcáfolják, ilyen a Forráspont is. Mi kell ehhez?

Hit, hit, hit – mondta Fábry Kornél, majd felidézte a rendezvény létrejöttét: egy olyan alkalmat szeretettek volna tartani a fiataloknak, amely előkészíti őket az eucharisztikus kongresszus ifjúsági programjára, hogy megmutassák a világnak, „az Egyház fiatal, és van mondanivalója a fiatalok számára.” A kongresszusra ráhangoló esemény olyan sikeres lett, hogy a püspöki konferencia támogatásával folytatták a Forráspont rendezvénysorozatot. Egy ilyen alkalmon 4000 fiatal vesz részt, és van olyan videófelvétel, melyet több mint félmillióan néztek meg.

Az online tér volt a következő téma, melyen keresztül nem csak rosszat, hanem sok jót is át lehet adni másoknak, mint például a Misevlog, vagy a január elején indult Biblia-podcast révén.

Az internet sokaknak megkönnyíti az információhoz jutást, de nem helyettesíti a közösséget – hangsúlyozta Fábry Kornél, majd elmondta a Biblia egy év alatt podcastsorozat magyarországi elindításának történetét. Szeretnék elmélyíteni a Biblia ismeretét, ugyanakkor a zarandok.ma-n tanácsokat is adnak arra vonatkozóan, hogyan lehet erre épülő közösségeket létrehozni.

Nagy előny, hogy ezek a tartalmak fennmaradnak az interneten és elérhetővé válnak. A szentírás-magyarázatokat bárki használhatja, hittanárok is. Rónaszéki János arról kérdezett, hogyan válhat a Szentíráson való elmélkedés közösségivé?

A püspök elmesélte fiatalkorának zugligeti közösségélményét. Hatszáz fiatal járt oda. Az ő 160 fős hittancsoportjukból néhányan mindennap olvasták a Filippi levél ugyanazon részét, majd hetente megosztották egymással az élményeiket.

A Szentírás olvasása megkönnyíti a Szentlélek munkáját

– hangsúlyozta. – Jézus nem könyvet hagyott ránk, hanem Egyházat alapított.”

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a Szentírást az Egyházon belül tudjuk csak helyesen értelmezni, nem mindegy, milyen közegben olvassuk azt.

A fiatalok önértékelése volt a következő téma: kitaszítanak-e a bűneim, hibáim az Egyházból?

Fábry Kornél rámutatott: természetesen számít azokra is az Egyház, akiknek ez kérdés. Az önértékelési gondok a gyerekkori tapasztalatokon túl abból fakadnak, hogy a különböző platformokon rengeteg impulzus ér minket. „Helyén kell kezelni az emberek véleményét.

Isten azt mondja: szeretlek téged, drága és becses vagy. A többiek fújhatnak egy kiló libatollat”

– biztatott, majd hozzátette: a francia pszichológusok szerint napi 28 pozitív visszajelzésre van szükségünk a pozitív önértékeléshez, de az első szava Istennek van, aki megteremtett. Természetesen a számunkra fontos emberek szavára adunk, de nem lehet mindenkinek megfelelni.

Lehet-e a fiataloknak ellenkező véleményük, mint az Egyházé? Beleférnek-e kérdőjelek a lelki fejlődésbe? – merült fel a következő kérdés.

Fábry Kornél kiemelte: attól, hogy valaki keresztény országba születik, még nem lesz keresztény. Kutya kötelességünk megkérdőjelezni mindent. Ha valaki körül akar nézni a világban, engedjük szabadon. Ha őszintén keresi az igazságot, vissza fog térni. Szerinte a kamaszoknak jobban kellene lázadniuk, hiszen „meg kell keresnünk a saját identitásunkat, céljainkat, határainkat, értékrendünket, világnézetünket. Szép, ha ezt örökségül kapjuk, de eljön az a pillanat, amikor ez tényleg a sajátunkká válik. Fontos, hogy ne állj meg a kérdés feltevésénél, járj utána mindennek!” – mondta, és arra biztatott, olvassuk a Katolikus Egyház Katekizmusát.

Forduljunk alázattal az Egyház tanítása felé, mert nálunk sokkal okosabbak tették össze, és érte sokan az életüket adták.

A közönség kérdéseket tehetett fel, így arról is érdeklődtek, hogyan lehet hitelesnek lenni.

Válaszában a püspök kiemelte a hibák belátásának és az önazonosság megőrzésének a fontosságát, hiszen Szent Péter, a jobb lator, vagy Mária Magdolna hitelessége is abban állt, hogy képesek voltak befogadni Isten irgalmát, és felé fordultak. Megemlítette, hogy az alázat a valósággal való harmónia, „amihez értek, csináljam, ha nem értek hozzá, valljam be.

Ha alázatos ember vagyok, önmagam lehetek.”

Azzal kapcsolatosan, hogy vallásos fiatalként hogyan lehet hatni azokra, akik nem vallásosak, azt ajánlotta, éljenek vonzó, normális életet, a hitük, a szavaik és a tetteik beszéljenek ugyanarról. Már azzal elkülönülnek a világtól, ha nem káromkodnak, nem hazudnak, nem lopnak. Ha normális embereknek ismerik meg őket, sokan még csodálkoznak is, ha kiderül róluk az istenhitük. A püspök hozzátette, többen szörfösként ismerték Rómában, és amikor kiderült, hogy pap, igen megdöbbentek.

A csendet, Krisztus hangját nem könnyű megtalálni ebben a zajos világban. Fábry Kornél azt javasolta, ha imádkozunk, kapcsoljunk ki mindent, teremtsünk meg a fizikai előfeltételeket. Ő az esti imában óránként visszafelé haladva hálát ad valamiért, így megérkezik a jelenbe.

Istennel a jelenben tudunk találkozni”

– fogalmazott, és azt ajánlotta, hogy a zavaró gondolatokat jegyezzük fel gyorsan egy kis papírra, ezek ne vonják el a figyelmünket. A megérkezésben sokszor már az is segít, ha szép lassú keresztvetéssel kezdjük az imát. És érdemes a szentsegimadas.hu oldalon felkeresni, melyik templomba térhetünk be a szentség elé.

Fotó: Lambert Attila

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír