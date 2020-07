Egyházi és világi elöljárók egyeztettek az alcsíki cigány közösség helyzetéről

A Szent Péter és Pál apostolok főünnepén felszentelt három újmisés egyike, a cigány származású Kalányos Ottó első papi állomáshelyén, Csíkszentkirályon nemcsak segédlelkészi teendőket lát el augusztus 1-jétől, hanem Kovács Gergely érsektől alcsíki cigánypasztorációs lelkészi megbízást is kapott. „Nem lesz könnyű, de nem hagylak magadra” – mondta a főpásztor a kinevezés és megbízás átadásakor a gyulafehérvári székesegyházban. Ez az új rétegpasztorációs lelkészi szolgálat segítséget nyújt az ottani plébánosoknak.

Kovács Gergely kifejtette: az új lelkész kinevezésével konkrét és hatékony segítséget, újabb impulzust ad az alcsíki falvakban élő roma közösségeknek és a falvak lelkipásztorainak, hogy ezt a sok türelmet és odafigyelést igénylő munkát folytassák. Az érsek reményteljes kezdetként jellemezte a találkozót, ahol a helyi világi és egyházi elöljárók a közös problémák feltérképezésén túl a megoldáskeresés mellett kötelezték el magukat. Igencsak sürgető a cigány közösség iránti figyelem, hiszen a közelmúltban készült statisztikák szerint Alcsíkon a romák részaránya átlagosan 12 százalék fölött van, de olyan alcsíki falut is nyilvántartanak, ahol a cigány lakosság aránya a falu lakosságának egyharmadát is meghaladta már.

Az egyeztetések minden bizonnyal folytatódnak a közeljövőben. Az Egyház továbbra is elkötelezett a társadalmi problémák megoldásának keresésében, saját eszközeit és lehetőségeit a jövőben is igyekszik e cél elérése érdekében felhasználni, azonban a helyi elöljárók és a helyi hatóságok támogatására is nagy szükség van.

Forrás: Szőcs Csaba/Romkat.ro

Fotó: Csíkszentmártoni Egyházközség Facebook-oldala

Magyar Kurír