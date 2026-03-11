Egyházközségi karitászcsoportok vezetői találkoztak Egerben

Az Egri Főegyházmegyében működő egyházközségi karitászcsoportok vezetői találkoztak a hevesi megyeszékhelyen március 7-én. A találkozót szervező Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója évente három-négy alkalommal hívja össze a csoportok vezetőit, hogy kiértékeljék az elmúlt időszak tapasztalatait.

Az adatok alapján 2025-ben sokkal több családhoz jutottak el az önkéntesek, mint az előző esztendőkben: összesen 19 590 családnak közel 197 millió forint értékben nyújtott valamilyen formában segítséget a karitász a főegyházmegyében. 12 családot viharkár utáni és lakástüzet követő helyreállítási munkálatokban támogatott a szervezet. Krízissegélyprogram keretében, a közüzemi számlák kifizetésében 65 millió forint összegben segítettek a rászoruló családoknak.

Az aktuális feladatok között a karitászigazgató kiemelte a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés jelentőségét, valamint az öngondoskodás egyik leggyümölcsözőbb módjáról, a Zöldellő kertek elnevezésű programról is szólt, melynek keretében az elmúlt esztendőben 1506 család művelte meg a kertjét és ültette el a karitász által összesen 11 millió forint értékben adományozott vetőmagokat.

Bár még csak év eleje van, már most elkezdték szervezni a gyermekek nyári táboroztatását, a csoportvezetők közösen gondolkodtak a lehetőségekről és a szükséges feltételek biztosításáról. Az előző évben több mint 2400 gyermeket támogattak táboroztatás keretében, vagy ruhaneművel, iskolakezdéshez szükséges felszereléssel.

A karitász mindennap gondoskodik arról, hogy a hajléktalanok vagy a mélyszegénységben élők meleg ételhez jussanak Egerben. Tavaly közel 7500 adag meleg ételt osztottak ki a szervezet önkéntesei.

A feladatok elvégzése sokszor kihívásokkal teli és embert próbáló, épp ezért szükség van az önkéntesek lelki feltöltődésére is. Erre ad majd lehetőséget a nekik szervezett többnapos lelkigyakorlat is.

Jelenleg az Egri Főegyházmegyében 62 plébániai csoportban 1000 önkéntes teszi a jót a Katolikus Egyház nevében és az evangélium szellemében.

Nyolc fő tevékenységi körben végzik szolgálatukat: idősek és betegek; rászoruló családokfogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek; szenvedélybetegek; hajléktalanok; hátrányos helyzetű kisebbségek; üldözött keresztények és menekültek; humanitárius katasztrófák áldozatainak segítése.

Szöveg és fotó: Pap Ildikó

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

