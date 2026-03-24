Egyházmegyei zarándoklatot szervez Máriavölgybe a Szombathelyi Egyházmegye

A zarándoklat tervezett programja:
10 óráig: érkezés Máriavölgybe
10.00: ismerkedés a kegyhellyel, imádságos készület a szentmisére
10.30: szentmise
11.30: ebédszünet
12.15: választható programok: keresztút, szentségimádás, Mária-köszöntő
13.30: indulás Pozsonyba
14.30: májusi litánia a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban Jozef Haľkóval, a Pozsonyi Főegyházmegye segédpüspökével
A Pozsonytól északra található Máriavölgy népszerű kegyhely. A festői környezetben fekvő búcsújáró helyre gyakran látogatnak zarándokcsoportok, hogy szentmisén, közös imán vagy lelkigyakorlaton vegyenek részt.
A kegyhelyről rövid videó ITT tekinthető meg.
Jelentkezés a plébániákon lehetséges.
Szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt kérjék a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását magunk és a világ békéjéért.
