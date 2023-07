Egymást váltják a zarándokcsoportok a máriakéméndi kegyhelyen

Ugyan a zarándokház forgalmát kezdetben a Covid-19-világjárvány korlátozta, tavaly óta magas kihasználtsággal működik. A kegyhelyre számos csoport látogat el, és nem ritka, hogy különbuszokkal érkeznek a környékbeli egyházmegyékből a hívek plébánosukkal. Ilyenkor a kegytemplomban külön szentmisét is tartanak, melyen részt vesznek a máriakéméndi hívek is. Gyakran kisebb látogatócsoportok és plébániai közösségek is érkeznek, akik előre bejelentkeznek, és általában ismertetést is kérnek a kegyhely történetéről. Egyéni látogatók is rendszeresen érkeznek autókkal, különösen hétvégén.

Évente több alkalommal lelkigyakorlatok helyszíne is Máriakéménd. Az idei nyári lelkigyakorlatot Horvát Sándor nagydorogi plébános szervezte, aki korábban itt szolgált plébánosként, és akinek nagy érdemei vannak a helyi zarándokszállás kialakításában.

A máriakéméndi zarándokszálláson két-, négy és ötágyas vendégszobák vannak, egyszerre 37 vendéget tudnak fogadni. Teljesen felszerelt konyha is rendelkezésre áll. A nyári időszakban a csoportok egymást váltják, a vendégek többségét gyerekcsoportok alkotják. Idén is több egyházi iskolából érkeztek tanulók. Nyár elején az osztálykirándulások a jellemzőek. Vannak csoportok, akik sátraznak is, sőt voltak olyanok, akik a fákhoz kifeszített függőágyakban aludtak a templom parkjában.

Idén a máriakéméndi kegyhelyet is érintette az országos zarándoktábor útvonala, amelynek baranyai szakasza a Mánfa – Szászvár – Pécsvárad – Villány – Máriagyűd – Siklós útvonalon haladt. Tíz turnusban összesen 214 diák érkezett, a táborvezetőkkel és lelkivezetőkkel együtt. A templom kapujában minden nap Biki Endre Gábor, a kegyhely gondnoka várta a hőségtől és a hosszú gyaloglástól megfáradt zarándokokat, akik a frissítő után megnézték a templomot és meghallgatták annak történetét, majd a zarándokfogadók várták finom vacsorával az ide érkezőket.

A tábor lebonyolításában nagy szerepe van Rosner Zsolt szigetvári plébánosnak is, aki több napon át itt tartózkodott és fogadta a zarándokokat. A hétvégén érkezőknek pedig szentmisét is bemutatott Rosner Zsolt és Bukovics István olaszi plébános. A táborban naponta 20-25 kilométert gyalogoltak a résztvevők, ám ez nem csak kirándulás volt, hiszen minden napot lelki tartalommal töltöttek meg. Felső tagozatos és középiskolás diákok vettek részt a hatéjszakás közösségi gyalogos zarándoklaton. A zarándoklat lelki ívét az út által érintett szent helyek, és az azokhoz kapcsolódó lelki program adta. A gyaloglás során a csendszakaszok a belső elmélyülést tették lehetővé.

A kegyhelyen minden évben hittantábort is szerveznek, melyet idén Bukovics István plébános és Krausz Gizella hitoktatók kísértek. A Pécsi Egyházmegye támogatásával a Szederkényi Általános Iskola hittanosai idén öt napot töltöttek el Máriakéménden.

A szezon fele már eltelt, de még számos csoport érkezését várják a kegyhelyre. A nyár második felében látogatnak el ide a kecskeméti művészek, akik már több éve visszatérő vendégek. Ilyenkor egy többnapos alkotótábor nyílik meg a templom udvarán. A máriakéméndi kegyhelyen több búcsú is lesz eidén: a Nagyboldogasszony-napi főbúcsú, Kisboldogasszonykor a németek búcsúja, illetve minden évben jönnek a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmények lakói, akik részt vesznek a szeptember 12-i búcsún. Októberben idén először a horvát referatúra zarándoklata is ide érkezik. Ez alkalomból a baranyai horvátok nagyszabású ünnepe lesz a kegytemplomnál.

A máriakéméndi kegyhely több utazási iroda programjában is szerepel; idén Amerikából és Izraelből is érkeztek vendégek.

A nyár folyamán különleges programnak ad otthont a máriakéméndi Nagyboldogasszony-kegytemplom: ingyenes orgonakoncert várja a zeneszerető közönséget augusztus 6-án, vasárnap 18 órai kezdettel. Nagyvárosi hangok címmel Szotyori Nagy Gábor orgonaművész és Horváth István (tenor) adnak koncertet.

A máriakéméndi kegytemplom előzetes bejelentkezéssel látogatható. A templomlátogatás és a szálláshely igénybevételét az érdeklődők Biki Endre Gábor gondnoknál jelezhetik a +36 30 452-4579-es telefonszámon. Mindenkit szeretettel várnak.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Szöveg és fotó: Biki Endre Gábor

Magyar Kurír