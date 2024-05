Egység a sokszínűségben – 50 éves a Chemin Neuf Közösség

Pünkösdhétfőn megtelt a Magyar Szentek temploma a Chemin Neuf Közösséget ünneplő gyülekezettel. A szentmise elején Fejérdy Blandine, a Chemin Neuf Közösség magyarországi felelőse köszöntötte az egybegyűlteket: a közösség jelenlegi és volt tagjait, a Chemin Neuf barátait és jótevőit, a más szerzetesrendekből érkező vendégeket és barátokat, és különösképpen a más felekezethez tartozó testvéreket, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek.

Szentbeszédében Sisak Áron párhuzamot vont a húsvéttól pünkösdig eltelt 50 nap, és a Chemin Neuf 50 éve között. Ahogyan a húsvéti vigília alatt megsokszorozódik a fény, Krisztus fénye, úgy viszi az evangélium fényességet a világba a Chemin Neuf Közösség is. Hozzátette, hogy az 50 nap bizonyos szempontból több, mint az 50 év, hiszen a hétköznapok azok, amelyek ezt az 50 évet széppé, gyümölcsözővé tették. Kiemelte, hogy a kiengesztelődés a Szentlélekben lehetséges, általa válik lehetségessé, hogy most is együtt ünnepeljünk más felekezetekkel, más nemzetekkel, sőt, a hétköznapokat is együtt éljük meg. A közösség magyar papja elmondta, a megbocsátás nem egyszerűen arról szól, hogy nem haragszunk a másikra, hanem új utakat keresünk arra, hogyan tudunk együtt élni. Ezeknek az új utaknak a keresését éli meg a Chemin Neuf (Új Út) Közösség is már 50 éve.

A homíliát buzdítással zárta: „A küldetésünk, hogy Isten békéjét, amit a feltámadott Úr ad, és Isten örömét, amit a feltámadott látványa ad a tanítványoknak, továbbadjuk a világban.”

A szentmise után egyszerű ebéddel folytatták a közös ünneplést az egybegyűltek, természetesen az 50 éves születésnapi torta sem maradt el. Volt játék, tánc, majd végül rövid dicsőítéssel és hálaadással ért véget az ünnep.

A Chemin Neuf Közösség 1973-ban, Lyonban született, egy kis dicsőítő imacsoportban, a karizmatikus megújulás kezdeti éveiben. Ezek a dicsőítő imacsoportok már rögtön a kezdetekkor a megtérések, a hivatáskeresés és elhívások, a Szentlélek hangjára való figyelés alkalmai voltak. Forrás, ahol a résztvevők hétről hétre megmerítkeztek a Jóisten ölelésében. Így volt ez 50 éve, és így van ez ma is. A francia gyökerű közösség mára 35 országban van jelen, és heti rendszerességgel tart dicsőítő imacsoportot, amely nyitott bárki számára. Magyarországon az imacsoportok keddenként, két helyszínen – Budapesten és Vácon – vannak.

A Chemin Neuf Közösség lelkiségének a karizmatikus vonal mellett a Szent Ignác-i lelki hagyomány adja alapját. A Chemin Neuf Közösség alapítója, Laurent Fabre atya jezsuita szeminarista volt, amikor az első dicsőítő imacsoportokat elkezdte szervezni. A Chemin Neuf Közösség rendszeresen szervez Szent Ignác-i csendes lelkigyakorlatokat és az egyéb lelki programokon is mindig van lehetőség a Szent Ignác-i imamódok gyakorlására.

A Chemin Neuf Közösség sokszínűsége nem merül ki abban, hogy tagjai különböző országokból származnak. Tagjai között vannak férfiak és nők, papok, szerzetesek, valamint családosak és egyedülállók, emellett különböző keresztény felekezetek tagjai is.

Az ökumenizmusra való törekvés a katolikus Chemin Neuf Közösség egyik fő hivatása, a közösség tagjai mindennap imádkoznak a keresztények egységéért. A keresztények egységéért mondott ima Paul Couturier (francia pap, a keresztény egység fogalmának hirdetője, az ökumenikus imahét egyik alapítója) imája alapján íródott:

„Úr Jézus, ki azért imádkoztál, hogy mindnyájan legyenek egy, kérünk Téged a keresztények egységéért.

Úgy, ahogy Te akarod, azokkal az eszközökkel, melyekkel Te akarod.

Add Szentlelkedet, hogy érezzük a szakadások fájdalmát, lássuk bűnünket, és minden reményt meghaladóan reméljünk.

Ámen.”

Forrás és fotó: Chemin Neuf Közösség

