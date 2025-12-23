Egyszerűség és alázat – Leó pápa a vatikáni munkatársakat és családjaikat fogadta karácsony előtt

Leó pápa első karácsonya munkatársai körében

Leó pápa mindenekelőtt megköszönte, hogy eljöttek a karácsonyi összejövetelre. „Ez az első alkalom, hogy találkozom veletek és családtagjaitokkal és ennek nagyon örülök – szólt a Szentatya. – Ma ugyan nem kell a munkáról beszélnünk, de én mégis megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a munkátokat. Egyre jobban kezdem megismerem a Vatikánt, mely hivatalok és szolgálatok hatalmas mozaikja és remélem, hogy Isten segítségével a különböző munkahelyek meglátogatása során találkozom majd veletek.”



Hétköznapi elfoglaltságunk Isten tervében nyeri el teljes értelmét

A pápa örült a találkozó „családi” eseményének, immár szinte karácsony előestéjén, az aulában az előtt a betlehem előtt, amelyet Costa Rica adományozott a Vatikánnak. A népi képzelet a mindennapi élet jellemző alakjaival népesíti be a barlang körüli teret a betlehemben. Így az evangélium említette pásztorok mellett különböző foglalkozású figurákat találhatunk: a kovácsot, a fogadóst, a mosónőt, a köszörűst és még másokat is. Ezek persze ősi foglalkozások, némelyikük már el is tűnt vagy teljesen átalakult, de a betlehemen belül megőrizték jelentésüket. Minket pedig arra emlékeztetnek, hogy

minden tevékenységünk, hétköznapi elfoglaltságunk Isten tervében nyeri el teljes értelmét, amelynek középpontjában Jézus Krisztus áll.



Jézus egyszerűsége és alázata váljon mindinkább az Egyház útjává

A jászolban fekvő Kisjézus mintha mindenkit megáldana. Szelíd és alázatos jelenléte Isten gyengédségét sugározza mindenfelé. Amíg Mária és József a Gyermeket imádják, a pásztorok pedig ámulattal közelednek hozzá, addig a többi szereplő a mindennapi tevékenységét végzi. Úgy tűnik, mintha eltávolodnának a központi eseménytől, de ez nem így van:

valójában mindenki pontosan úgy vesz részt, ahogyan van, a helyén marad, és azt teszi, amit tennie kell, végzi a munkáját.

Leó pápa szeretné azt hinni, hogy ugyanez történhet velünk is a munkanapjaink során, miközben megszokott munkánkat végezzük, mert hiszen éppen ezzel dicsérjük Istent, ha azt jól, elkötelezetten tesszük. Néha annyira leköt a rohanó élet, hogy nem is gondolunk az Úrra vagy az Egyházra, hanem csak magára a munkára, hogy abban a legjobbat adjuk. A világi hívek a családjaik és gyermekeik iránti szeretettel éppen ezzel dicsőítik meg az Urat.

Jézus születéséből tanuljuk meg az egyszerűség és az alázat lelkületét, és gondoskodjunk együtt arról, hogy ez mindinkább az Egyház útjává váljon.



Végül arra kérte az egybegyűlteket, hogy hazatérve adják át a köszöntését az otthon maradt szeretteiknek, főként az időseknek és betegeknek, azt is elmondva nekik, hogy a pápa imádkozik értük, majd áldott karácsonyt kívánt nekik, abban az örömben és derűben, amelyet Jézus ad nekünk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír