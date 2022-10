Hitetek fiatal hit, erőt, akaratot hordoz – három nemzet fiataljai találkoztak Szlovéniában

Megtelt fiatalokkal a muravidéki belatinci Szent László-templom. A 2500 lelkes mezőváros a magyar-szlovén határ közelében található. A Trianon előtt Magyarországhoz tartozó településen és környékén ma már csak szórványmagyarság él. Hagyomány, hogy a három szomszédos nemzet találkozót ad egymásnak abban a templomban, mely a három nemzet találkozója alkalmából kapott Szent László ereklyét. Idén először magyar fiatalok is részt vettek a fiatalok programján, melyet a nagy találkozó előestéjén tartottak.

„Mint jó szomszédok és barátok együtt imádkozzunk, énekeljünk, és megismerhessük egymást” – hívtak a találkozóra a szervezők. Varaždin (Varasd) városából nagy létszámú kórus érkezett, jöttek a zágrábi szeminárium növendékei. Kísérőjük, Marko Domiter ifjúsági lelkész elmondta, a szlovén fiatalokkal szervezett találkozók rendszeresek. A házigazdák nevében Aljazs Basa, Marko atya szemináriumi társa köszöntötte a résztvevőket. Belatinc, és a környéki települések szlovén fiataljai több pappal érkeztek. Egyikük Simon Štihec dobrovniki plébános, aki itt élő magyar fiatalokat is hozott. Több kispap a ljubljanai szemináriumból szintén részt vett a találkozón.

Magyarországról is több csoportban érkeztek vendégek. Óra Krisztián, a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia káplánja és Vigh Balázs diakónus vezetésével egy busznyi diák érkezett a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnáziumból, a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia hittanos közösségéből. Végerbauer Richárd prefektus vezetésével a győri szeminárium növendékei jöttel el a találkozóra.

Az este három nyelven folyt. Goran Merica, ljutomeri plébános fordított horvátra, Simon Štihec dobrovniki plébánosnak köszönhettük a magyar tolmácsolást. A fiatalokat Peter Štumpf muraszombati megyéspüspök, a Szlovén Püspöki Konferencia alelnöke köszöntötte.

„Fiatalok, ti tudjátok, hogyan kell jó szomszédoknak és barátoknak lenni. Nekünk, idősebbeknek ez nehezebb.

Arra kérlek benneteket, emlékeztessetek minket, hogy ne viselkedjünk úgy, mint a homokozóban a játékokon összevesző gyerekek” – fordult a fiatalokhoz. Azt fogalmazta meg számukra, hogy minden, ami az Egyházban történik, annak a fiatalokkal együtt kell történnie. A fiatalok ugyanis a Szentlélek legcsodálatosabb képmásai, akik magukban hordozzák a Szentlélek ajándékait, s megfiatalítják az Egyházat. „A hitetek fiatal hit, és ezért nagy akaratot és erőt hordoz” – szólt hozzájuk, és arra buzdította őket,

keressék Krisztus követésének útjait, melyben segítségükre vannak a szentek, köztük a templom védőszentje, a zágrábi püspökség alapítója, Szent László, akinek teste egy része itt van a neki szentelt templomban.

A fiatalok találkozóján váltakozva énekeltek a résztvevők. A magyarokat a győri szeminárium kispapjai képviselték. Jesus Christ, you are my life – szőlalt meg együtt mindenki ajkán az ének. Az anyanyelven elhangzott nemzetközi énekekbe saját nyelvükön kapcsolódtak be a résztvevők – igazi pünkösdi élményt nyújtva.

Óra Krisztián, szentgotthárdi káplán fohászkodott a Szentlélek ajándékaiért. A katekézist Rafael Mikec horvát atya tartotta. Arról beszélt a fiataloknak, mit jelent együtt lenni, miért fontos erre törekedni, mi alapozza meg megvalósíthatóságát. „Együtt lenni cél, együtt lenni jó” – hangsúlyozta. Ezt segíti elérni nekünk az Egyház, ebben fontos eszköz a szentmise, mert a szertartás által közösséggé tudunk válni.

„A kegyelem, szeretet s a Szentlélek ereje köt össze minket” – mutatott rá, milyen jelentősége van közösségünknek.

Az adoráció során váltakozott az ének, ima és a csend. Három nyelven tettek tanúságot a papok Jézus iránti szeretetükről. Krisztushoz, a béke királyához szólt a fohász.

Három nemzet fiataljai együtt jártak a hit és béke útján.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lamert Attila

