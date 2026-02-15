Együtt a személyes érettség és a szeretet növekedésének útján – Házasságról Káposztásmegyeren

Megtelt párokkal a Szentháromság-templom szombat délelőtt.

A meghívott előadók Nagy Péter és felesége, Judit voltak. Nagy Péter eredeti végzettsége tanár – rajz, etika, hittan –, a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa, 2024-ig a Családtudományi Szövetség alelnöke, valamint a „Bukósisak az élethez” – Keresztény Életstratégia Program kidolgozója és oktatója. A meghívó Frivaldszky Márk volt, aki a plébánia egyik családcsoportjának tagjaival közösen szervezte meg a napot.

A program február 13-án, egy fiataloknak szóló esttel kezdődött. Erre ugyancsak nagy volt az érdeklődés: hatvan fiatal gondolkodott és beszélgetett Nagy Péter vezetésével olyan kérdésekről, mint például hogyan találhatom meg életem értelmét; ki vagyok, milyen a személyiségem; hogyan tudom az életemet értelmesen berendezni.

Az előadás második fele kifejezetten párkapcsolati kérdésekről szólt: hogyan tudom megtalálni a hozzám illő párt; hogyan lehet úgy felépíteni egy párkapcsolatot, hogy az egy életre szóljon. „Olyan sikere volt, hogy nem akarták hazaengedni az előadó házaspárt” – meséli a szervező.

Az előadók, Nagy Péter és Judit, 37 éve házasok, négy gyermeket neveltek fel, tíz unokájuk van. Péter pályáját tanárként kezdte, majd egy vállalkozói időszakot követően a Pécsi Egyházmegye felkérte a családi életre nevelés program képviseletére. Judit szakápoló és családterapeuta.

A házaspár 1996 óta a Házas Hétvége mozgalom tagja. A keresztény életstratégia program forrásai a saját és a mozgalomban szerzett tapasztalataik, továbbá a családterápiával, teológiával és antropológiával kapcsolatos tanulmányaik. A házaspár hosszú évek óta tagja egy karizmatikus közösségnek is.

Szombaton az előadók két egységre osztották a napot. Mindkét részben egy frontális előadás vezette fel a témát, majd feladatokat kaptak a házaspárok. Az első előadásban a férfi-női különbözőségekről beszéltek, melyek megértése alapvető a tartós kapcsolat építésében. A második részben pedig a házasság volt a téma, hogy miről szól a szövetség, és hogyan lehet megtartani a különbözőségek és a nehézségek ellenére is.

Miért olyan nehéz megérteni egymást, néha még magunkat is? Miért fontos, hogy értsük a másikat, és hogy érdekeljen a másik? Hogyan építjük fel öröklött mintáink mentén vagy azok ellenére női/férfi identitásunkat? Hogyan hat ránk a szélesebb környezet, a társadalmi elvárások, a média sugallta képek? Hogyan lesz a házasság életre szóló, szabad döntésen alapuló szövetség, amelyben két ember kölcsönösen önmagát ajándékozza a másiknak, és együtt halad a személyes érettség és a szeretet növekedésének útján?

Hangsúlyozták: a házasság, két ember kapcsolata nem az, amit kívülről látunk, hanem amit beleteszünk.

A jó házasság nem attól jó, hogy konfliktusmentes, hanem attól, hogy a felek képesek a nehézségeket közösen értelmezni és feldolgozni, ahelyett hogy menekülnének előlük.

A jó házasság célja nem pusztán a boldogság „megélése”, hanem a személyiség formálódása és érlelődése.

A házastárs nem eszköz a saját boldogságomhoz, hanem társ azon az úton, amelyen mindketten érettebb emberré válunk.

A káposztásmegyeri plébánián tíz házas csoport működik, akik általában havi rendszerességgel találkoznak, és egy általuk kiválasztott tematikát dolgoznak föl. Többségük hosszú évek óta működik. Figyelnek a nyitottságra, szeretettel fogadják a lakótelepre költöző új házaspárokat.

Frivaldszky Márk feleségével és a családcsoport tagjaival együtt szervezte meg a napot. Tavaly ismerte meg az előadót és programját. „Ez egy nagyon jól fölépített tananyag a családi életre nevelés témájában. Előadását tavaly meghallgatva annyira megtetszett, hogy elolvastam könyvét, és beiratkoztam a három hétvégés akkreditált továbbképzésre. Bár nem vagyok pedagógus, de többedmagammal a plébánián tartunk hittant hatodikos-hetedikes gyerekeknek. Beépítettük Nagy Péter tananyagát a hittanba. A katekézis mellett havonta egy alkalommal feldolgozunk egy-egy fejezetet. A gyerekek nagyon élvezik, mert olyan dolgokat segít nekik tisztába tenni magukban, mint például hogyan lehet jól tanulni, mik a barátság szabályai, mi az emberi élet célja.”

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír