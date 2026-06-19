Együtt vagyunk erősek! – Székesfehérvári karitászcsoportok találkozója

Délután 2 órakor imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, amelyen 42 fő vett részt. Ezután a városi karitászcsoportok egy-egy tagja bemutatta a saját csoportját és annak feladatait.

Nagyon nagy öröm volt hallgatni a „haladó csoportokat”, akik nagy létszámmal, igazi közösségként, eredményesen munkálkodnak, de ugyanekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, tele jóakarattal, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik, és most szeretnének erőt meríteni a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitászcsoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait.

A bemutatkozás után Borbélyné Somogyi Szilvia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatóhelyettese tartott egy rövid összefoglalót a karitász küldetéséről és tevékenységéről.

Hogy segítsünk jól? Kiemelt gondoskodás idős rászorulóinkkal – ez volt a délután fő témája. „Árpádházi Szent Erzsébettől napjainkig változó világban, társadalomban élünk, nincsenek többgenerációs háztartások. A családtagok szerepét intézmény, vagy senki nem tölti be, elmagányosodnak az emberek. Itt jönnek a karitász önkéntesek: hogyan tudunk mi segíteni?” – mondta beszédében Somogyi Szilvia.

Ezután 5–6 fős kiscsoportokban folytatták a munkát: közösen keresték a válaszokat a felvetett kérdésekre, majd szituációs játék következett. A végén minden csoportból beszámolt valaki az ott elhangzottakról.

Egyben lelkiismeretvizsgálat is volt ez a délután: az egyéb teendőink mellett tudjuk-e másképp is adni a hozzájárulásunkat ehhez a szolgálathoz, aminek a fontossága nem kétséges: Jézus az első helyen említi mindig, a Szentatya pedig ezt visszhangozza, bárhová megy.

A program befejezése hálaadó szentségimádási óra volt a Krisztus Király-templomban.

A Krisztus Király Karitászcsoport tagjai igazi házigazdák voltak, sütemények, szörpök, édességek sokaságával terítettek, és még virág is került az asztalra, nagyon bensőséges vendégvárást varázsoltak; köszönet érte.

Családias, értékes, gyümölcsöző és nagy lelki élmény volt ez az alkalom. Hasonló gondolkodású és mégis sok mindenben különböző, kedves személyekkel eltöltött élménydús délután volt. Lehetőség nyílt tapasztalatainkat, élményeinket, nehézségeinket egymással megosztani, ki miben erős és mi az, amiben fejlődni szeretne.

Szöveg: Zemlényi Katica, a Krisztus Király Karitászcsoport vezetője

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír