Együttműködési megállapodást írt alá a GFE a krakkói jezsuita egyetemmel

Hazai – 2026. június 23., kedd | 12:07
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A szegedi Gál Ferenc Egyetem (GFE) június 12-én tartotta meg a 2025/26-os tanév ünnepélyes záró- és diplomaátadó ünnepségét. Az esemény keretében írták alá a GFE és a jezsuita fenntartású krakkói Ignatianum Egyetem közötti kétoldalú együttműködési megállapodást, amely a közös kutatások, tudományos konferenciák és oktatási kapcsolatok számára nyit új lehetőségeket.

A megállapodás előzménye a Gál Ferenc Egyetem delegációjának idei krakkói látogatása volt, amelynek során a felek áttekintették az oktatási és kutatási együttműködés lehetőségeit. Az egyezmény keretet biztosít a közös kutatásokhoz, tudományos rendezvényekhez, oktatói és hallgatói mobilitási programokhoz, valamint a publikációs együttműködésekhez.

A mostani megállapodás újabb lépést jelent a Gál Ferenc Egyetem nemzetközi kapcsolatainak építésében. Az intézmény 2024-ben a római Pápai Szalézi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást, amelyet most egy újabb katolikus felsőoktatási intézménnyel létrejött partnerség követett. Az egyetem célja, hogy oktatási és kutatási tevékenységével egyre szorosabban kapcsolódjon a nemzetközi tudományos és katolikus felsőoktatási hálózatokhoz.

Az együttműködés első kézzelfogható eredménye a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi tudományos konferencia lesz, amely Mohács perspektívájából kívánja körbejárni a pápai diplomácia intézményi és ideológiai kontextusát a 16. századi Európában. A magyar meghívottak mellett előadóként jelen lesznek a római Pápai Szalézi Egyetem és a krakkói Ignatianum kutatói is. A konferencia így már a két nemzetközi együttműködés kézzelfogható szakmai eredményeként valósulhat meg.

Róth Márton, a Gál Ferenc Egyetem kül- és közkapcsolati igazgatója hangsúlyozta: a nemzetközi tudományos kapcsolatok építése az egyetem kiemelt stratégiai törekvései közé tartozik. A római és a krakkói partnerség egyaránt hozzájárul az intézmény nemzetközi tudományos beágyazottságának erősítéséhez. Emellett szorosan kapcsolódik azokhoz a szakmai fejlesztésekhez is, amelyek hosszabb távon az egyetemi kutatási háttér megerősítését és a doktori képzés elindításának előkészítését szolgálják.

Forrás: Gál Ferenc Egyetem

Fotó: Tari Róbert

Magyar Kurír

#ifjúság #oktatás-nevelés

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