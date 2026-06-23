Együttműködési megállapodást írt alá a GFE a krakkói jezsuita egyetemmel

A megállapodás előzménye a Gál Ferenc Egyetem delegációjának idei krakkói látogatása volt, amelynek során a felek áttekintették az oktatási és kutatási együttműködés lehetőségeit. Az egyezmény keretet biztosít a közös kutatásokhoz, tudományos rendezvényekhez, oktatói és hallgatói mobilitási programokhoz, valamint a publikációs együttműködésekhez.

A mostani megállapodás újabb lépést jelent a Gál Ferenc Egyetem nemzetközi kapcsolatainak építésében. Az intézmény 2024-ben a római Pápai Szalézi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást, amelyet most egy újabb katolikus felsőoktatási intézménnyel létrejött partnerség követett. Az egyetem célja, hogy oktatási és kutatási tevékenységével egyre szorosabban kapcsolódjon a nemzetközi tudományos és katolikus felsőoktatási hálózatokhoz.

Az együttműködés első kézzelfogható eredménye a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó nemzetközi tudományos konferencia lesz, amely Mohács perspektívájából kívánja körbejárni a pápai diplomácia intézményi és ideológiai kontextusát a 16. századi Európában. A magyar meghívottak mellett előadóként jelen lesznek a római Pápai Szalézi Egyetem és a krakkói Ignatianum kutatói is. A konferencia így már a két nemzetközi együttműködés kézzelfogható szakmai eredményeként valósulhat meg.

Róth Márton, a Gál Ferenc Egyetem kül- és közkapcsolati igazgatója hangsúlyozta: a nemzetközi tudományos kapcsolatok építése az egyetem kiemelt stratégiai törekvései közé tartozik. A római és a krakkói partnerség egyaránt hozzájárul az intézmény nemzetközi tudományos beágyazottságának erősítéséhez. Emellett szorosan kapcsolódik azokhoz a szakmai fejlesztésekhez is, amelyek hosszabb távon az egyetemi kutatási háttér megerősítését és a doktori képzés elindításának előkészítését szolgálják.

Forrás: Gál Ferenc Egyetem

Fotó: Tari Róbert

Magyar Kurír