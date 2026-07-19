Éjszakai lezárást terveznek a pécsi Dóm téren a folyamatos rongálások miatt

A Pécsi Egyházmegye 2019-ben fejezte be a székesegyház és a püspökségi épületek által határolt Dóm tér felújítását. A tér magánterület, de jellegénél fogva napi 24 órában nyitva áll. Azonban a közkedvelt terület megnövekedett látogatói forgalma sajnálatos módon megszaporodó rongálásokat is eredményez.

A Dóm Kőtár tetőteraszára a bezárt kapun keresztülmászva jutnak fel illetéktelenek, akik a burkolati elemek összetörését követően állandó jelleggel törmeléket dobálnak a székesegyház mögött szabályszerűen parkoló gépkocsik közé. A várfal sétányának falain állandósult a graffiti és obszcén feliratok felfestése.

A székesegyházi plébánia alatti átjárót, mely a Dóm teret köti össze a Káptalan utcával, napi szinten fertőtleníteni szükséges az emberi fekália miatt. Csapadékos időben az ott illegálisan berendezkedő személyek a bejáratokat és a közlekedési útvonalat is eltorlaszolják. A székesegyház Corpus Christi kápolnájának bejárata előtti területet sokan illemhelyként használják, rendszeres a szakrális térhez méltatlan viselkedés.

Az egyházmegye eddig igyekezett elkerülni a szigorú intézkedések bevezetését. A mostanra állandósult méltatlan állapotok folyamatos helyreállítása azonban komoly anyagi terhet jelent az Egyházmegyei Hivatal számára.

A probléma megoldása és az értékek megóvása érdekében megkezdték a hivatalos egyeztetéseket annak érdekében, hogy a Dóm teret az esti és éjszakai órákban lezárják; napközben a terület továbbra is szabadon látogatható marad.

Az intézkedés célja, hogy a Pécsi Egyházmegye történelmi területe és műemléki környezete, mely az egyházmegye szakrális, egyben hivatali központja, továbbra is méltóképpen fogadja a látogatókat. Bíznak benne, hogy az így megőrzött épített örökségünk a jövőben is a hit forrásaként és tanújaként szolgálja majd minden jóakaratú embereket.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír