Éjszakai zarándoklatot szerveztek Szalézi Szent Ferenc nyomán

A zarándokok csapatát, amely az iskola tanulóiból és oratóristákból állt, a korábbi évekhez hasonlóan most is Rindly István tanár vezette. A csapathoz csatlakozott Kirner Gábor szalézi testvér és néhány felnőtt és szülő is.

Induláskor felidézték a hagyomány eredetét és Szalézi Szent Ferencnek, a rend névadójának és védőszentjének alakját, majd együtt imádkoztak. Mogyorósbányán szentmisén vettek részt, Péliföldszentkereszten pedig jó házigazdaként forró teával fogadták őket a szaléziak.

Forrás és fotó: www.facebook.com/zafferyszalezi.hu/Szaléziak.hu

