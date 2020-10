El Salvadorban az egyház elégedett a vízkészlet elosztását szabályozó új törvénnyel

San Salvador érseke, José Luis Escobar Alas, az El Salvador-i Püspöki Konferencia elnöke az érsekség közösségi oldalán közzétett videoüzenetben köszönetet mondott az ügyben eljáró hatóságoknak, majd hangot ad a nemzet közössége és az Egyház elégedettségének, amiért hozzájárultak az alkotmány reformjához.

A képviselők által támogatott módosítás az alkotmány 2. cikkét érinti, amely megállapítja, hogy a vízhez való hozzáférés emberi jog. A cikk garantálja az olyan egyéni és alapvető jogokat, mint az élethez, a fizikai és erkölcsi integritáshoz, a szabadsághoz vagy a munkához való jog. Ezekhez adódik hozzá most a víz és a szennyvízkezelő létesítmények biztosítása. Ezenkívül a 69. cikket illetően további módosításra is sor kerül majd, mely szerint a víz a közjavak egyike.

El Salvadorban az Egyház mindig is főszerepet vállalt az értékes vízkészlet elosztását és kezelését szabályozó méltányos törvény szorgalmazásában. Ezt hangsúlyozta Nayib Bukele is, amikor elnökké választották. „Az emberek több mint egy évtizede kérik egy általános vízügyi törvény létrehozását. Most ugyanez a nép belefáradt az ügyben való elkötelezettség és a törvényhozási akarat hiányába” – hangsúlyozta korábban Escobar Alas érsek.