Életet mentett Gorove László állandó diakónus

A napokban egy Zala vármegyei fürdőben pihent Gorove László, amikor arra lett figyelmes, hogy egy idős nő a medence szélén ülve hirtelen a vízbe bukik, majd elmerül – olvasható a híradásban.

A tapasztalt életmentő azonnal odasietett, kimentette a vízből, majd megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívott és újraélesztést kezdett, miközben felesége elrohant az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátorért.

A szakszerű segítségnyújtás, amit Gorove László és a szálloda munkatársai biztosítottak rövid időn belül sikerre vezetett, a nő légzése és keringése visszatért. A helyszínre érkező mentősök már egy éber, stabil állapotú hölgy ellátását folytathatták, akit végül a mentésben részvevők lélekjelenlétének és helytállásának köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Fotó: Lambert Attila (archív)

Magyar Kurír