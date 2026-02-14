Életet mentett Gorove László állandó diakónus

Hazai – 2026. február 14., szombat | 13:47
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) február 13-án tette közzé közösségi oldalán, hogy Gorove László, az OMSZ nyugalmazott főigazgató-helyettese, mentőorvos, állandó diakónus, aki feleségével, Krisztával a Családok Jézusban Közösség (CsJK) magyarországi alapítója, életet mentett egy Zala vármegyei fürdőben.

A napokban egy Zala vármegyei fürdőben pihent Gorove László, amikor arra lett figyelmes, hogy egy idős nő a medence szélén ülve hirtelen a vízbe bukik, majd elmerül – olvasható a híradásban.

A tapasztalt életmentő azonnal odasietett, kimentette a vízből, majd megvizsgálta a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívott és újraélesztést kezdett, miközben felesége elrohant az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátorért.

A szakszerű segítségnyújtás, amit Gorove László és a szálloda munkatársai biztosítottak rövid időn belül sikerre vezetett, a nő légzése és keringése visszatért. A helyszínre érkező mentősök már egy éber, stabil állapotú hölgy ellátását folytathatták, akit végül a mentésben részvevők lélekjelenlétének és helytállásának köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Fotó: Lambert Attila (archív)

Magyar Kurír

#állandó diakonátus #egészségügy

