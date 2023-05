Életre váltani – Felföldi László megyéspüspök a Szentatya magyarországi látogatásáról

– Püspök atya, Önnek volt alkalma személyesen, közelről találkozni Ferenc pápával, hiszen a püspökök testülete számos programon kísérte Őszentségét apostoli látogatása során. Milyen érzésekkel a szívében fogadta a Szentatyával való újbóli találkozást?

– A püspöki szolgálat megrendítő erővel bír, és számomra ennek a csodája éled újra a személyes találkozásokban. Óriási megtiszteltetés, hogy a Szentatya munkatársa lehetek a krisztusi Egyház építésében és szolgálatában. Nagy erővel bír, hogy értem és igyekszem élni Ferenc pápa gondolatait és üzeneteit arról és ahogyan ő az Egyházat látja, és amilyennek látni szeretné. Teljes mértékben tudok azonosulni az ő meglátásaival, ezért a vele való személyes találkozás mindig rendkívüli megerősítést jelent a szívemben.

– Miért volt fontos ez az apostoli látogatás, a Szentatyával való találkozás a hívek számára?

– Azért, mert általa megerősödtünk a személyes istenhitünkben, a keresztény közösségben, amelyhez tartozunk, valamint az Egyház közösségében, melyből születnek a kereszténység gyümölcsei. Úgy gondolom, hogy a keresztény embereknek ezen a két területen van nagyon nagy szükségük a megerősítésre. A hit és a közösségi élet megújítása az a két szegletköve az Egyháznak, ahol most nagyon fontos munka vár ránk. Ebben kaptunk mindnyájan megerősítést a Szentatyától.

– A Szentatya melyik megnyilvánulását vagy beszédeinek mely részletét emelné ki, amiről úgy véli, hogy fontos utat mutat számunkra, megvalósítandó feladatunk lehet?

– A Szentatya számára kiemelten fontos az a mindig visszatérő, ugyanakkor mindig új színben megjelenő gondolata, hogy az Egyháznak ki kell lépnie az intézményi falak közül, és az élet minden területére el kell vinnünk az evangéliumot. A hit Isten értékes ajándéka, amelyet nem tarthatunk meg magunknak, hanem meg kell osztanunk másokkal is. Ehhez oda kell lépnünk a másik emberhez, és folyamatosan ezzel a lelkülettel kell jelen lennünk a közösségben, amelyhez tartozunk. Szem előtt kell tartanunk az evangelizációnak azt az alapelvét, hogy nem lehet Krisztust az Egyház nélkül hirdetni. Az evangelizáció nem lehet elszigetelt, hanem mindig az Egyház közösségének közös cselekedete.

– Mit jelent az intézményi falak közül való kilépés? Mit vár, mit kér a hívektől Ferenc pápa?

– Az Egyház benső élete, liturgiája kicsit belterjes, azaz önmagunkhoz szól. A Szentatya azt hangsúlyozza, hogy ott kell lennünk, ahol az emberek vannak, ahol rászorulnak a keresztényi, krisztusi szeretetre, és ott kell az Igét hirdetni. Ehhez ki kell lépni sajátos gondolatkörünkből, a megszokottságból, abból a védelmi burokból, ahol biztonságban érezzük magunkat, cserébe pedig azt kapjuk, hogy megtapasztaljuk ennek a szeretetszabadságnak a csodáját.

– Fordult-e konkrét kéréssel Ferenc pápa a magyar püspökök felé?

– A pápa mint főpásztor mindig megerősíti a pásztorokat pásztori küldetésükben és szolgálatukban. A Szent István-bazilikában a papokkal, szerzetesekkel történt személyes találkozásakor is arra helyezte a hangsúlyt, hogy a lelkipásztori szolgálat az emberekért végzett szolgálat, melynek jegyében mindenkihez szóló küldetésünk van, függetlenül attól, hogy az adott személy hol tart a hitben, istenkapcsolatában, a kereszténységében.

– A Pécsi Egyházmegye vonatkozásában mit jelent a Szentatya által közvetített elvárás, kérés?

– Elsősorban megerősített abban a pasztorális munkában, amit a Pécsi Egyházmegyében mi már elkezdtünk annak érdekében, hogy kimozduljunk a megszokottságból. A Szentatya nagyon megerősített abban is, hogy a lelkipásztorokat segítsem: ők is merjenek az emberek felé kilépni, találkozni velük, jelen lenni a sorsukban, mindennapjaikban.

Ugyanakkor a kilépés kapcsán az ifjúságot is szeretném megszólítani. Csodálatos ajándék, hogy a Pécsi Egyházmegyéből négyszázötven fiatal utazott el a Papp László Budapest Sportarénába, hogy a Szentatyával találkozzon. Ezúton is szeretném őket meghívni a június 29. – július 2. között Máriagyűdön immár 41. alkalommal megrendezendő ifjúsági találkozóra (MIT), és személyesen kérem meg őket, hogy merjenek kilépni, lépjenek ki a megszokásból saját egyházközségeikben, ne arra várjanak, hogy az Egyház mit tesz értük, hanem ők lépjenek előre abban, hogy mit tudnak tenni az ifjúságért, a saját egyházközösségükért. Külön kiemelném a Szentatya fiataloknak szóló tanításából a meghívást a csendre, az Istennel való találkozásra. Fontos, hogy a fiatalok az életről szóló kérdéseikre ne a virtuális világban, hanem az Istennél keressék a válaszokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez általánosságban is igaz, mégpedig mindannyiunkra. Legyünk csöndben, figyeljünk magunkra, figyeljünk Istenre, és tőle várjuk az élet nagy kérdéseire a válaszokat.

– A Pécsi Egyházmegye főpásztoraként Ön arról is ismert, hogy éli és gyakorolja ezt a fajta kilépést, ugyanis lehetőségeihez mérten ideje jelentős részét a hívekkel, a hívek közösségében tölti. Hol lehet Önnel személyesen találkozni?

– A szentmiséken túl számos közösségi eseményre kapok meghívást. Ősszel megkezdjük az egyházmegyei férfitalálkozók immár harmadik évadát, de szeretnénk folytatni a nagyböjtben elkezdett, nagy népszerűségnek örvendett lelki hétvégéket és találkozhatunk a kegyhelyi zarándoklatok alkalmával Máriagyűdön, Bátán és Máriakéménden is. Igen nagy a lehetőségek száma, amelyek keretében személyesen és valóban tudunk találkozni.

– Ezeken a találkozásokon, a Szentatya által megfogalmazott kilépésben Ön mennyiben számít a világi munkatársak, önkéntesek szolgálatára?

– Az egyik legnagyobb és legfontosabb feladatunk, hogy megtaláljuk a valódi küldetéstudattal rendelkező világi munkatársainkat, nekik megfelelő képzést biztosítsunk és segítsük őket a közösség szolgálatában. Nagyon boldog vagyok, hogy közel hetven férfi jelentkezett ez idáig a Pécsi Egyházmegye idén ősszel induló akolitusképzésére, és továbbra is várom azoknak a férfiaknak a jelentkezését, akik saját egyházközségeikben közösségi, szervezői feladatokban szeretnének részt vállalni. Nélkülük nem tudjuk életre váltani, megvalósítani ezt a kilépést, ezt a célt, a közösségmegújító munkát, amire Ferenc pápa hív, ami az Egyház küldetése.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír