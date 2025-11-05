Elhunyt Bagi Sándor tiszteletbeli esperes, plébános

„Hálát adok, Uram, teljes szívemből,
összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezek benned,
nevedről szól énekem, fölséges Isten!”
(9. zsoltár)
Bagi Sándor 1946. szeptember 10-én született Vállajon. Pécsen szentelték pappá 1970. június 21-én. Előbb káplánként Himesházán, Siklóson és Dombóváron szolgált, majd plébános volt Györén, Szászváron, Pakson, Faddon és 2012 augusztusától haláláig Nagymányokon.
Bagi Sándor a Komlói, a Paksi, majd a Szekszárdi Esperesi Kerület jegyzője volt, a Pécsi Püspöki Bíróságon több évtizeden át jogvédő, később egyházmegyei bíró, 2000 februárjától tiszteletbeli esperes.
Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot november 10-én 11 órakor mutatják be Nagymányokon, a Szent Mihály-templomban, majd földi maradványait a feltámadás reményében a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.
Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria