Elhunyt Bagi Sándor tiszteletbeli esperes, plébános

Hazai – 2025. november 5., szerda | 10:58
2

A pécsi megyéspüspök, a Pécsi Egyházmegye és a rokonság az örök élet hitével tudatja, hogy Bagi Sándor tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános életének 80., áldozópapságának 56. évében november 2-án szentségekkel megerősítve elhunyt.

„Hálát adok, Uram, teljes szívemből,
összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezek benned,
nevedről szól énekem, fölséges Isten!”
(9. zsoltár)

Bagi Sándor 1946. szeptember 10-én született Vállajon. Pécsen szentelték pappá 1970. június 21-én. Előbb káplánként Himesházán, Siklóson és Dombóváron szolgált, majd plébános volt Györén, Szászváron, Pakson, Faddon és 2012 augusztusától haláláig Nagymányokon.

Bagi Sándor a Komlói, a Paksi, majd a Szekszárdi Esperesi Kerület jegyzője volt, a Pécsi Püspöki Bíróságon több évtizeden át jogvédő, később egyházmegyei bíró, 2000 februárjától tiszteletbeli esperes.

Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot november 10-én 11 órakor mutatják be Nagymányokon, a Szent Mihály-templomban, majd földi maradványait a feltámadás reményében a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye 

Magyar Kurír

