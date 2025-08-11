Elhunyt Bajkó Julianna Zsófia segítőnővér

Megszentelt élet – 2025. augusztus 11., hétfő | 9:02
Életének 46., szerzetesi életének 26. évében, 2025. augusztus 5-én hazatért Teremtő Atyjához Bajkó Julianna Zsófia segítőnővér.

Bajkó Julianna hivatását derűsen, reményt sugározva, elkötelezetten élte. Súlyos betegségét türelemmel, Isten szeretetébe egyre mélyebben belegyökerezve és az élet szeretetéről tanúságot téve viselte.

Augusztus 11-én, hétfőn 12.30-kor (magyar idő szerint 11.30-kor) helyezik örök nyugalomra a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben. Augusztus 9-én, szombaton és augusztus 10-én, vasárnap 17 órától virrasztást tartottak az elhunytért a gyergyóditrói temető ravatalozójában.

Hisszük, hogy Júlia, aki életét Istennek átadta, most végleg megérkezett az ő szerető jelenlétébe. Emlékét és életének üzenetét szívükben hordozzák szülei, testvérei, valamint a segítőnővérek közössége.

