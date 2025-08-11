Elhunyt Bajkó Julianna Zsófia segítőnővér

Bajkó Julianna hivatását derűsen, reményt sugározva, elkötelezetten élte. Súlyos betegségét türelemmel, Isten szeretetébe egyre mélyebben belegyökerezve és az élet szeretetéről tanúságot téve viselte.

Augusztus 11-én, hétfőn 12.30-kor (magyar idő szerint 11.30-kor) helyezik örök nyugalomra a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben. Augusztus 9-én, szombaton és augusztus 10-én, vasárnap 17 órától virrasztást tartottak az elhunytért a gyergyóditrói temető ravatalozójában.

Hisszük, hogy Júlia, aki életét Istennek átadta, most végleg megérkezett az ő szerető jelenlétébe. Emlékét és életének üzenetét szívükben hordozzák szülei, testvérei, valamint a segítőnővérek közössége.

Forrás és fotó: Romkat.ro



