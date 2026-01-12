Elhunyt Bajzáth Ferenc nyugalmazott józsefvárosi plébános

Bajzáth Ferenc 1939. április 8-án született Kaposváron. 1962. június 17-én szentelték pappá Esztergomban.

Szentelését követően káplánként szolgált az esztergomi Szent Anna-plébánián 1962–1963-ben; a budapest-kőbányai Szent László-plébánián 1963-tól 1971-ig, majd Budapest-Tabánban 1971–1972-ben.

1972 és 1976 között Győr-Bácsán volt plébános. 1976-ban kisegítő lelkészként szolgált Budapest-Józsefvárosban, ahol ezt követően, 1978-tól 1982-ig plébánoshelyettesként, 1982–2014 között pedig plébánosként szolgált.

1985-ben érseki tanácsos, 1992-től 1997-ig karitászigazgató, 1995–1997-ben karitászreferens volt. 2014-tól címzetes esperes, 2020-tól címzetes apát volt.

Főpásztora megbízásából 2014-től 2020-ig plébániai kormányzóként szolgált Budapesten, az óbuda-hegyvidéki Szentháromság-plébánián. 2020-ban vonult nyugállományba.

2026. január 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír