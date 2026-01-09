Elhunyt Bakos Frigyes nyugalmazott ajkai plébános

Az elhunyt lelkipásztorért január 19-én, hétfőn 12.30-kor a káptalanfai Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplomban mutatnak be engesztelő gyászmisét, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Bakos Frigyes Káptalanfán született 1948. február 8-án. Győrben szentelték pappá 1971. június 17-én.

Káplán volt Sümegcsehiben 1971–1973-ban, majd a kaposvári Jézus Szíve Plébánián 1973–1978-ig. Plébános volt Zselickislakon 1978-tól 1990-ig, majd az ajkai Jézus Szíve Plébánián 1990 és 2023 között; plébániai kormányzó volt ugyanott 2023–2024-ben, oldallagosan ellátva az ajkarendeki, bakonygyepesi, kislődi, bódéi, csingervölgyi, tósokberéndi híveket. Címzetes esperes 1985-től. A Sümegi Esperesi Kerület esperese volt 2007-től 2024-ig. Tiszteletbeli kanonoki címet kapott 2018-ban. 2024-ben vonult nyugalomba.

„Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.” (Fil 1,21)

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon neki jutalmat az atyai ház örömében!

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír