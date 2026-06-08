Elhunyt Bartis László címzetes esperes, nyugalmazott plébános

Bartis László Szárhegyen született 1941. július 6-án. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte 1958 és 1964 között, majd ott szentelték pappá 1964. április 5-én.

Papi jelmondata így hangzott: „Krisztus követésében járunk!”

Isteni Mesterét és egyházmegyéjét 1964-től 1967-ig Gyergyócsomafalván, 1967-től 1971-ig Brassóban, 1972 és 1979 között Futásfalván, 1979-től 1981-ig Görgényszentimrén és 1981–1991 között Lázárfalván szolgálta. 1991-től szülőfalujában és a Gyergyói-medencében alázatosan, odaadóan élte és végezte papi hivatásából adódó kötelezettségeit – az emberek lelki javára. Életének utolsó hónapjait a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonában töltötte.

2026. június 7-én, életének 85., papságának 63. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Június 9-én, kedden 19 órától virrasztást tartanak az elhunyt lelkipásztorért imádkozva a gyergyószárhegyi plébániatemplomban.

Bartis László atya temetése június 10-én, szerdán 13 órakor kezdődik a gyergyószárhegyi plébániatemplomban bemutatott szentmise után. Végakarata szerint a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

A feltámadt Üdvözítő legyen örök jutalma!

Forrás és fotó: Romkat.ro; Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Fotó: gyulafehérvári főegyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye (indexkép); Romkat.ro

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