Elhunyt Bókay László, a Magyar Kurír és az Új Ember volt munkatársa

Hazai – 2025. december 29., hétfő | 13:40
3

Bókay László újságíró, fotóriporter, a Magyar Kurír és az Új Ember volt munkatársa december 25-én visszaadta lelkét Teremtőjének – tájékoztatta szerkesztőségünket a család.

Bókay László 1957. október 2-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban végezte, ahonnan a tudáson kívül életre szóló barátságokat, tanárai múlhatatlan példáját és szeretetét vitte magával az életbe. Az érettségi évében és aztán még sokáig azt hitte, hogy színésznek kell állnia; többször meg is próbálkozott a főiskolai felvételivel. Díszletező lett a Madách Kamaraszínházában, segédrendező a televíziónál, végül mégis a fotózást választotta élethivatásul. 21 évesen felvették a fotóiskolába, majd egy évvel később már a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott. Kollégái biztatására 1985-ben felvételizett az ELTE-re irodalom szakra, ahol öt évvel később Rónay László vezetésével a Radnóti Miklósról készült fotókról írta meg diplomamunkáját.

Rónay László hívta 1991-ben az Új Emberhez, így több mint 30 évig dolgozott a Katolikus Egyházban. 1999-ben feleségével és két gyermekével Rómába költözött, így lett a katolikus hetilapnak hat évre „kiküldött tudósítója”. Hazaköltözése előtt ő volt az, aki Szent II. János Pál temetéséről és Joseph Ratzinger pápává választásáról római tudósítással jelentkezett. Később ő tájékoztatta az Új Ember olvasóit Ferenc pápa megválasztásáról is.

Munkája elismeréseként 2024-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a Pro Ecclesia Hungariae díj II. fokozatát adományozta neki.

Temetéséről később adunk tájékoztatást.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#gyászhír #média

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató