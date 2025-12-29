Elhunyt Bókay László, a Magyar Kurír és az Új Ember volt munkatársa

Bókay László 1957. október 2-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban végezte, ahonnan a tudáson kívül életre szóló barátságokat, tanárai múlhatatlan példáját és szeretetét vitte magával az életbe. Az érettségi évében és aztán még sokáig azt hitte, hogy színésznek kell állnia; többször meg is próbálkozott a főiskolai felvételivel. Díszletező lett a Madách Kamaraszínházában, segédrendező a televíziónál, végül mégis a fotózást választotta élethivatásul. 21 évesen felvették a fotóiskolába, majd egy évvel később már a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozott. Kollégái biztatására 1985-ben felvételizett az ELTE-re irodalom szakra, ahol öt évvel később Rónay László vezetésével a Radnóti Miklósról készült fotókról írta meg diplomamunkáját.

Rónay László hívta 1991-ben az Új Emberhez, így több mint 30 évig dolgozott a Katolikus Egyházban. 1999-ben feleségével és két gyermekével Rómába költözött, így lett a katolikus hetilapnak hat évre „kiküldött tudósítója”. Hazaköltözése előtt ő volt az, aki Szent II. János Pál temetéséről és Joseph Ratzinger pápává választásáról római tudósítással jelentkezett. Később ő tájékoztatta az Új Ember olvasóit Ferenc pápa megválasztásáról is.

Munkája elismeréseként 2024-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a Pro Ecclesia Hungariae díj II. fokozatát adományozta neki.

Temetéséről később adunk tájékoztatást.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír