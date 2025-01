Elhunyt Czike Imre János ciszterci szerzetes

Czike Imre 1933. március 27-én született Szegeden Czike Gábor és Lovich Ilona negyedik gyermekeként. Mivel a család hamarosan Székesfehérvárra költözött, ezért középiskolai tanulmányait a helyi ciszterci gimnáziumban kezdte meg, majd a második világháború után a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban folytatta. A felekezeti iskolák államosítása után Zircre került, ahol az úgynevezett hittudományi előkészítő iskolában töltött egy tanévet, mint szerzeteséletre készülő rendi oblátus.

Még nem fejezte be középiskolai tanulmányait, amikor az apátság közelgő feloszlatása miatt a rend vezetői lehetőséget adtak a noviciátusba való belépésre azoknak a fiataloknak is, akik még nem rendelkeztek érettségivel. Imre 1950. augusztus 19-én öltötte magára a ciszterci novíciusok fehér habitusát, s kapta a szeretett tanítvány után a János szerzetesi nevet. Mindig szeretettel és büszkeséggel emlegette, hogy Boldog Brenner János Anasztáz volt az egyik novíciustársa. Formációjukat azonban nem végezhették a megszokott csendben és elvonultságban, mert a szerzetesrendek működési engedélyének megvonása miatt 1950 októberében el kellett hagyniuk Zircet. A novíciusok azonban ’Sigmond Lóránt atya vezetésével Budapestre költöztek, s a lehetőségekhez mérten tovább készültek hivatásukra az úgynevezett „zugnoviciátus” keretei között is. Ennek befejezése után 1952. április 20-án ideiglenes fogadalommal, majd 1958. február 17-án örökfogadalommal köteleződött el a ciszterci rendben.

Közben a feloszlatás miatt az élet külső, anyagi körülményeit is biztosítani kellett, ezért a Teherfuvarozási Vállalatnál lett gépkocsivezető. Majd jelentkezett az egyetemre, s jóllehet tanár szeretett volna lenni, helyhiányra hivatkozva az ELTE jogi karára irányították át. Itt 1957-ben fejezte be tanulmányait, majd két évet Budafokon töltött bírósági fogalmazóként, majd egy évet anyagbeszerző sofőrként a Katolikus Szeretetszolgálat verőcei részlegénél. Mivel azonban töretlen volt a papi és a szerzetesi hivatás iránti vágya, elöljárói iránymutatása alapján jelentkezett az esztergomi szemináriumba, ahol mint „késői” hivatás szeretettel fogadták, s ahogy többször emlegette: „bizony meglepődtek, hogy ez az egykori sofőr milyen jól tud latinul”.

Szerzetesi elkötelezettsége azonban a kommunista titkosrendőrség előtt sem maradt titokban, ezért amikor 1961 tavaszán újabb átfogó támadás – amiben a ciszterciek különösen érintettek voltak – indult az Egyház ellen, ennek részeként állami nyomásra a szeminárium vezetőinek többekkel együtt őt is el kellett bocsátania.

Ezután ismét civil munkát vállalt s a János Kórházban lett beteghordó, de lelkében töretlenül lobogott a hivatás lángja. Hűségét számon tartotta a Jóisten, s 1965 márciusában visszatérhetett a szemináriumba, majd 16 évvel azután, hogy megkezdte szerzetesi életét, 1966. június 19-én az esztergomi bazilikában részesülhetett az áldozópapság szentségében Szabó Imre esztergomi segédpüspök kézföltétele által.

Az elkövetkezendő évtizedekben a főegyházmegye szolgálatában teljesített szolgálatot különböző fővárosi plébániákon: 1966–1969 káplán Budapest-Krisztinaváros, 1969–1971 káplán Budapest-Tabán, 1971–1974 káplán Budapest-Krisztus Király, 1974–1976 káplán Budapest-Haller tér és 1976–1978 káplán Budapest-Óbuda. 1978-ban a Pozsonyi úti Szent Ágoston kápolnaigazgatóság vezetője lett, ahonnan még a szerzetesrendek hivatalos újraindulása előtt, 1988-ban a budai ciszterci Szent Imre Plébániára kapott kinevezést, mint plébánoshelyettes, továbbá az újrainduló ciszterci gimnáziumban is vállalt hittan tanítást. Utolsó aktív lelkipásztori helye a szintén XI. kerületi Ulászló utcai, Szentlélek kápolnaigazgatóság volt, ahol 1997 és 2009 között tevékenykedett. Pasztorációs szolgálata mellett 1966–2009 között szentszéki jegyzőként, illetve 2003–2009 között helyettes bírósági helynökként is tevékenykedett az esztergom-budapesti főegyházmegyei bíróságon, továbbá 2005 és 2013 között a kismarosi ciszterci nővérek lelkiismeretes és szeretett gyóntatója is volt. Az aktív lelkipásztori munkából nyugalomba vonulva 2009 és 2011 között a rend régi budai, Aga utcai rendházában élt. 2011 októberében a zirci anyamonostorba költözött, ahol lelkesen kapcsolódott be a közösség életébe, s 2020-ig a Zirc melletti Kardosrét vasárnapi szentmiséinek bemutatását is készségesen vállalta. Odaadó szerzetesi és papi szolgálata elismeréseként 2014-ben a Hit pajzsa-díjban részesült.

Élete utolsó éveiben, számos betegsége ellenére is érdeklődéssel és szeretettel fordult rendtársai és családja felé. Ugyanakkor tudatosan készült a Mesterrel való találkozásra is. Aranymisés szentképére az alábbi rövid szentírási szakasz került: „Ő hűséges” (1Jn 1,9). Köszönjük hűséges szerzetespapi életét és példaadását!

Az örök világosság fényeskedjék neki! Imádkozzunk érte! Temetésének időpontjáról és részleteiről az apátság később ad tájékoztatást.

Forrás: Zirci Ciszterci Apátság

