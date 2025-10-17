Elhunyt Gyurosovics Mihály tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános

„Szűz Mária, Istennek szent Anyja!

Hányszor szállt hozzád szívem hangja,

hogy halálom óráján imádkozzál értem,

tőled ezt bízva, buzgón kértem.”

Gyurosovics Mihály Mohácson született 1935. november 24-én. Pécsen szentelték pappá 1988. június 18-án. Szigetváron volt káplán, majd plébánosként szolgált 1989–1994 között Felsőszentmártonban, azt követően 24 éven át, nyugállományba vonulásáig Kárászon.

Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot október 27-én 15.00 órakor mutatják be Mohácson, a Magyarok Nagyasszonya- (Fogadalmi) templomban, majd földi maradványait a mohácsi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Kiemelt fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír