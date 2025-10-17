Elhunyt Gyurosovics Mihály tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános

Hazai – 2025. október 17., péntek | 15:20
3

A pécsi megyéspüspök, a Pécsi Egyházmegye és a rokonság az örök élet hitével tudatja, hogy Gyurosovics Mihály tiszteletbeli esperes, nyugalmazott plébános életének 90., áldozópapságának 38. évében, október 14-én szentségekkel megerősítve elhunyt.

„Szűz Mária, Istennek szent Anyja!
Hányszor szállt hozzád szívem hangja,
hogy halálom óráján imádkozzál értem,
tőled ezt bízva, buzgón kértem.”

Gyurosovics Mihály Mohácson született 1935. november 24-én. Pécsen szentelték pappá 1988. június 18-án. Szigetváron volt káplán, majd plébánosként szolgált 1989–1994 között Felsőszentmártonban, azt követően 24 éven át, nyugállományba vonulásáig Kárászon.

Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot október 27-én 15.00 órakor mutatják be Mohácson, a Magyarok Nagyasszonya- (Fogadalmi) templomban, majd földi maradványait a mohácsi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Kiemelt fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#egyházmegyék #gyászhír #papi hivatás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató