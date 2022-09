Elhunyt II. Erzsébet brit királynő

Az 1953 június 2-án a westminsteri apátságban megkoronázott uralkodó az Egyesült Királyság királynője és további tizennégy nemzetközösségi állam, valamint az anglikán egyház feje volt. Emlékező írásunkat olvashatják.

II. Erzsébet nem volt katolikus. A koronával együtt megörökölte az anglikán egyház fejének a posztját is. Azonban olyan életet élt, amely sokunk számára példaértékű és inspiráló lehet, függetlenül a vallásunktól.

II. Erzsébet és XXIII. János pápa találkozója a Vatikánban (1961. május 5.)

II. Erzsébet nem született trónörökösnek. Csak azután vált belőle elsőszámú trónörökös, hogy nagybátyja, VIII. Eduárd lemondott a trónról, hogy feleségül vegye a kétszer elvált, amerikai szerelmét. Ekkor Erzsébet apjából király, belőle pedig trónörökös lett. Alig volt 26 éves, amikor édesapja halála után ő lett az Egyesült Királyság uralkodója, s az anglikán egyház feje.

„Egész életemet, legyen az akármilyen hosszú, vagy rövid, a nép szolgálatának szentelem” – mondta fiatalkori beszédében, és ezt az ígéretét meg is tartotta.

Erzsébet királynő és II. János Pál pápa találkozója Londonban (1982. május 28.)

70 évig dolgozott a népért, az alapítványokért, amiket felkarolt, még a halála előtti napokban is mosolyogva fogadta Liz Trusst, az Egyesült Királyság új miniszterelnökét, miközben vélhetőleg már fájdalmai lehettek. Hogy mit árul el ez II. Erzsébetről? Nos azt, hogy

végtelenül elkötelezett, a szavát mindig megtartó, igazán állhatatos és nyugodt ember volt.

Környezete – leginkább az unokái – szerint mindent sokszor átgondolt, és minden szempontból megvizsgált egy felmerülő problémát, de az a gyermeki csillogás még az élete alkonyán is ott volt a szemében. És nem ezek azok a tulajdonságok, amelyek jó emberré tesznek valakit?

Természetesen, nyilván II. Erzsébetnek is voltak hibái. Talán sokszor gondolta, hosszú élete során, hogy valamit máshogyan csinált volna. Ugyanakkor a királyi családban van egy mondás: „Soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj” – ez pedig erősen meghatározza azt, hogy hogyan viselkedhet egy koronás fő. Talán, amit a legtöbben nem értettek II. Erzsébet viselkedésében az az, hogy nem engedte, hogy az érzelmei irányítsák. Mert egy olyan generáció tagja volt, ahol a hagyományok mindennél fontosabbak voltak. És tartotta magát ehhez. „A korona mindenek előtt!” Ez volt az, amit a rangja megkívánt, és amiért olykor érzéktelennek tűnhetett.

Erzsébet királynő és XVI. Benedek pápa találkozója Angliában (2010. szeptember 6.)

Élete során tizenöt miniszterelnöke volt! Közülük 12 férfi és 3 nő. Ők szinte valamennyien úgy nyilatkoztak róla, hogy igazán figyelemre méltó az éleslátása, és a politikai tájékozottsága. Nagyon ritkán lehetett leolvasni az arcáról, hogy milyen érzései vannak azokkal kapcsolatban, akikkel találkozik, legyen szó országok vezetőiről, vagy egyházi méltóságokról.

Uralkodása alatt II. Erzsébet öt pápával találkozott. Az első még XII. Piusz volt, akihez 1951-ben utazott a Vatikánba. Érdekesség, hogy Erzsébet ekkor még csak hercegnő volt, hiszen egy évvel később, 1952-ben került a fejére a korona. Tíz évvel később, 1961-ben már férjével együtt köszöntötte XXIII. János pápát. II. János Pál pápával háromszor is találkozott. Először 1980-ban, majd két évvel később újra. Ez, vagyis a Szentatya 1982-es látogatása az Egyesült Királyságban, igazán történelmi volt, hiszen ekkoriban az ország háborúban állt Argentínával a Falkland-szigetek miatt. II. János Pál pedig békére szólította fel a két országot. A harmadik, s egyben utolsó találkozásukra 18 évvel később, 2000-ben került sor a Vatikánban.

XVI. Benedek pápa 2010-ben utazott az Egyesült Királyságba, John Henry Newman bíboros boldoggá avatására. 2014-ben Erzsébet újra repülőre ült, és célállomás a Vatikán volt. Ekkor találkozott Ferenc pápával először.

Erzsébet királynő és Ferenc pápa találkozása a Vatikánban (2014. április 3.)

Talán kettejük, vagyis Ferenc pápa és II. Erzsébet találkozóira és kapcsoltára emlékszünk a legjobban, hiszen ez van időben hozzánk a legközelebb, és kettejük találkozóiról sokkal több dokumentum lelhető fel a világhálón. „A világ két legismertebb embere, Ferenc pápa és II. Erzsébet királynő először találkozott a Vatikánban” – számolt be a hírről 2014 tavaszán a világsajtó. Az uralkodót elkísérte férje, Fülöp herceg is. „Ha visszatekintünk Erzsébet királynő uralkodásának elmúlt évtizedeire, akkor láthatjuk, hogy mennyit fejlődött a kapcsolat Nagy-Britannia és a Szentszék, valamint az anglikán és a Katolikus Egyház között 1952 óta. Ennek pedig kulcsfontosságú eleme volt, hogy Erzsébet többször is találkozott az egyházfőkkel” – mondta akkor Nigel Baker angol szentszéki nagykövet a Vatikáni Rádiónak. Ferenc pápa és Erzsébet királynő találkozása azonban más miatt is érdekes volt. Hiszen

az argentin származású Ferenc és a brit királynő, még élénken emlékeztek a Falkland-szigetekkel kapcsolatos eseményekre. Ez azonban soha, nem nyomta rá a kapcsolatukra a bélyeget.

Ferenc pápa az elsők között volt, aki vigasztaló és együttérző üzenetet küldött az uralkodónak, amikor 2021-ben elvesztette férjét. De idén nyáron is üzent a királynőnek, amikor az az uralkodása 70. évfordulóját ünnepelte. „A Mindenható Isten adja meg Erzsébet királynőnek és a királyi család tagjainak, valamint a nemzet egész lakosságának az egység, a gyarapodás és a béke áldását” – állt a Vatikánból érkező táviratban.

Kölcsönös tisztelet, ez jellemezte II. Erzsébet és a felsorolt katolikus egyházfők közötti kapcsolatot. Ez nyitotta meg a kaput az egyházak közötti párbeszédre. De ehhez szükség volt Erzsébet türelmes, nyitott, érdeklődő és nagyon is emberséges személyiségéhez is. Ilyen királynő volt ő. God rest the Queen.

