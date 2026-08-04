Elhunyt Júlio Duarte Langa mozambiki bíboros

28 éven át vezette főpásztorként egyházmegyéjét, egy hosszan tartó polgárháborús időszakban, melynek végén, az 1992. október 4-én Rómában aláírt békemegállapodással nyerte el Mozambik belső függetlenségét.

Júlio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikáni Zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire.

Júlio Duarte Langa 1927. október 27-én született Mangunzéban. 1957. június 9-én szentelték pappá a fővárosban, Maputóban. 1976. május 31-én VI. Pál pápa kinevezte a João Beló-i egyházmegye püspökévé; ugyanazon év október 1-jén az egyházmegyét átnevezték xai-xai-i egyházmegyévé. Október 24-én püspökké szentelték; Júlio Duarte Langa huszonnyolc éven át szolgált főpásztorként. Mindvégig arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlást és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő, éhínség, járványok és természeti katasztrófák sújtotta területen.

Ferenc pápa 2015. február 14-én bíborossá nevezte ki. Halálával a bíborosi kollégium 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír