Elhunyt Kapin István görögkatolikus áldozópap

Hazai – 2025. november 9., vasárnap | 20:22
Kapin István görögkatolikus áldozópap, sokak lelki atyja, testvére és barátja hosszas betegség után, életének 56., papságának 28. évében, 2025. november 7-én átköltözött „a halálból az életbe" – adta hírük a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Kapin István Kisvárdán született 1970. július 13-án. Nyíregyházán szentelték pappá, 1997. augusztus 10-én.

Szolgálati helyei: 1997–2001-ig Budapesten segédlelkész. 2001-ben került a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyre, ahol először segédlelkész, majd a lelkigyakorlatos- és zarándokház igazgatója, 2009 és 2016 között kegyhelyigazgató, valamint 2012 és 2016 között parókus.

2016–2022-ig Debrecenben parókus. Ugyanebben az időben a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon igazgatója és a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium lelki igazgatója.

2022 és 2024 között a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat lelkivezetője, 2022 és 2023 között a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon lelkivezetője.

2022-től a Szent Matróna Görögkatolikus Ápoló-Gondozó Otthon lelkivezetője, 2024-től a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász munkatársa, valamint a Görögkatolikus Szeretettár lelkivezető.

Temetéséről később adnak tájékoztatást.

Imádkozzunk érte, üdvösségéért, hogy a mindenható és irgalmas Isten fogadja szentjei közé! Imádkozzunk a gyászoló családért is!

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Merényi Zita

