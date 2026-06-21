Elhunyt Keresztes László tiszteletbeli apát

Keresztes László 1941. május 24-én született Szolnokon. 1971. június 20-án szentelték pappá Egerben.

Segédlelkész volt Szendrőben 1971-től 1974-ig; Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-főplébánián 1974–1976-ban; Gyöngyösön 1976 és 1982 között, majd Sajószentpéteren 1982–1983-ban.

Plébánosként szolgált Tiszapalkonyában 1983-tól 1990-ig. Ezt követően, Majd 1990 és 1994 között helyettes plébános volt Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-főplébánián. Plébánosként szolgált Oroson 1994-től 2004-ig, végül Kótajban 2004 és 2017 között.

1999-től 2004-ig püspöki tanácsos volt.

1999-ben tiszteletbeli kanonoki, 2012-ben címzetes apáti címmel ismerték el lelkipásztori ügybuzgóságát és a karizmatikus megújulásért végzett szolgálatát.

2017-ben vonult nyugállományba. Ezután még vállalt lelkipásztori kisegítést, majd beköltözött a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonba.

Végakarata szerint Nyíregyházán, az Északi temető papi parcellájában helyezik örök nyugalomra. Temetésének időpontjáról később adnak értesítést.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Kiemelt kép: Merényi Zita

Magyar Kurír