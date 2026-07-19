Elhunyt Kóhr Balázs székesegyházi kanonok, nyugalmazott plébános

Külhoni – 2026. július 19., vasárnap | 17:30
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A nagyváradi megyéspüspök, a nagyváradi székeskáptalan és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy életének 80., papságának 53. évében, türelemmel viselt betegség után, 2026. július 19-én, vasárnap Kóhr Balázs székesegyházi kanonok, nyugalmazott plébános visszatért az Atya házába.

Kóhr Balázs 1947. február 5-én született Köröstarjánban. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. Tiszteletreméltó Márton Áron püspök szentelte pappá 1974. június 23-án.

Papi pályáját Tasnádon kezdte segédlelkészként, majd Zsibón, Zilahon, Székelyhídon, Tasnádon, Micskén, a nagyváradi Szent József-templomban és Újpalotán szolgált plébánosként.

2014-től haláláig a nagyváradi Szent Erzsébet Idősek Otthonban látta el a papi teendőket.

Temetésének részleteit később közlik.

Fogadja őt szeretetébe a Mennyei Atya, vegye őt vállára Jézus, a Jó Pásztor, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen az el nem múló boldogságnak!

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

#gyászhír #papi hivatás

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