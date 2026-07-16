Elhunyt Kovács Tamás nyugalmazott baki plébános

Kovács Tamás Sávolyon született 1956. március 1-jén, Veszprémben szentelték pappá 1985. június 20-án.

Káplán volt a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánián 1985–1987-ig, Hévízen 1987–1989-ig, a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánián 1989–1990-ig.

Adminisztrátori feladatot látott el Zákányban 1990–2001-ig, oldallagosan ellátva a somogybükkösdi és zákánytelepi hívek szolgálatát is, majd Nagydobszán 2001–2004-ig.

Plébániai kormányzó volt Bakon 2007–2010-ig, majd plébános 2010–2020-ig (a Veszprémi Főegyházmegyébe inkardinálva 2013-ban).

2020-ban nyugalomba vonult.

Az elhunyt lelkipásztorért július 20-án, hétfőn 14 órakor a sávolyi Szentháromság-templomban mutatnak be engesztelő gyászmisét, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jn 11,25)

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye, Merényi Zita (kiemelt kép)

Magyar Kurír