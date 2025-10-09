Elhunyt László András szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános

Életének 80., papságának 55. évében, 2025. október 9-én, türelemmel viselt hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének László András szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános. Temetését október 11-én, az érte felajánlott szentmise után tartják Csíkmindszenten.

László András 1946. március 15-én született az erdélyi Szőkefalván. Tanulmányait szülőfalujában, majd a gyulafehérvári kántoriskolában és a gyulafehérvári hittudományi főiskolán végezte. 1971. április 18-án szentelte pappá Tiszteletreméltó Márton Áron püspök.

Baróton volt segédlelkész, majd Nagykászonban, Apanagyfalu-Bethlenben, Csíkszentgyörgyön, Illyefalván, Csíkmindszenten, Uzonban és Újtusnádon szolgált plébánosként. 

Temetési szertartása október 11-én, szombaton 11 órakor kezdődik a csíkmindszenti ravatalozókápolnában a helyi temetőben – az érte felajánlott szentmise után.

Kérjük a Jó Pásztort, akit egész életében hűségesen szolgált, hogy legyen kegyes bírája, és jutalmazza meg a feltámadás dicsőségével!

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Főegyházmegye

