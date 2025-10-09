Elhunyt László András szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános

László András 1946. március 15-én született az erdélyi Szőkefalván. Tanulmányait szülőfalujában, majd a gyulafehérvári kántoriskolában és a gyulafehérvári hittudományi főiskolán végezte. 1971. április 18-án szentelte pappá Tiszteletreméltó Márton Áron püspök.
Baróton volt segédlelkész, majd Nagykászonban, Apanagyfalu-Bethlenben, Csíkszentgyörgyön, Illyefalván, Csíkmindszenten, Uzonban és Újtusnádon szolgált plébánosként.
Temetési szertartása október 11-én, szombaton 11 órakor kezdődik a csíkmindszenti ravatalozókápolnában a helyi temetőben – az érte felajánlott szentmise után.
Kérjük a Jó Pásztort, akit egész életében hűségesen szolgált, hogy legyen kegyes bírája, és jutalmazza meg a feltámadás dicsőségével!
