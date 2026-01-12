Elhunyt Makó Dávid nyugalmazott remetekertvárosi plébános

Makó Dávid 1926. december 30-án született Temesváron. 1954. június 27-én szentelték pappá Székesfehérváron.

1993-ban inkardinálták az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe. 1954-tól 1959-ig káplánként szolgált Perkátán, 1959 és 1964 között Csepelen, 1964–1967-ben Budapest-Albertfalván.

1967-től 1971-ig adminisztrátor volt Pátyon, ahol ezt követően, 1971-től 1978-ig plébánosként szolgált. 1978 és 2002 között Budapest-Remetekertvárosban volt plébános.

1983-ban püspöki tanácsos, 1993-ban érseki tanácsos volt.

2002-ben vonult nyugállományba.

2026. január 7-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír