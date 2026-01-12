Elhunyt Makó Dávid nyugalmazott remetekertvárosi plébános

Hazai – 2026. január 12., hétfő | 20:18
2

Életének 100., papságának 72. évében, 2026. január 7-én elhunyt Makó Dávid nyugalmazott remetekertvárosi plébános – tájékoztatta szerkesztőségünket az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye.

Makó Dávid 1926. december 30-án született Temesváron. 1954. június 27-én szentelték pappá Székesfehérváron.

1993-ban inkardinálták az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe. 1954-tól 1959-ig káplánként szolgált Perkátán, 1959 és 1964 között Csepelen, 1964–1967-ben Budapest-Albertfalván.

1967-től 1971-ig adminisztrátor volt Pátyon, ahol ezt követően, 1971-től 1978-ig plébánosként szolgált. 1978 és 2002 között Budapest-Remetekertvárosban volt plébános. 

1983-ban püspöki tanácsos, 1993-ban érseki tanácsos volt. 

2002-ben vonult nyugállományba.

2026. január 7-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #gyászhír #papi hivatás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató