Elhunyt Mandula József nyugalmazott plébános

Hazai – 2025. augusztus 15., péntek | 12:01
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a saját és a Váci Egyházmegye nevében is fájdalmas szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Dr. Mandula József címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 95., áldozópapságának 72. évében. 2025. augusztus 8-án elhunyt.

„A jó harcot megharcoltam,
a pályát végigfutottam,
hitemet megtartottam.
Készen vár az igazság győzelmi koszorúja…”
(2Tim 4, 7–8a)

Az elhunyt lelkipásztor lelki üdvéért augusztus 22-én, pénteken 14 órakor a Budapest-Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve plébániatemplomban (1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 2.) mutatnak be szentmisét.

Ezt követően helyezik hamvait örök nyugalomra a templom urnatemetőjében.

Mandula József Nyíregyházán született, 1931. május 1-jén. Vácott szentelték pappá 1954. június 20-án. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe 1993-ban inkardinálták.

Ezt követően a budapesti Hittudományi Akadémián volt hatodéves 1954–1955-ben.

Papi szolgálatát káplánként kezdte meg Budapesten, Újpest-Megyeren 1955-ben, ezt követően káplán és hitoktató volt Pécelen 1955–1956-ban, a ceglédi Újplébánián 1956–1957-ben, a ceglédi Óplébánián 1957-ben, a szentesi Jézus Szíve plébánián 1957–1959-ben, a szentesi Szent Anna-plébánián 1959 és 1966 között, Fóton 1966–1969-ig, a budapest-rákospalotai főplébánián 1969–1970-ben.

Adminisztrátorként szolgált a szentei plébánián 1970–1971-ben, Hernádon 1971 és 1975 között.

Plébánosi szolgálatot látott el Újszászon 1975–1990-ig, majd Budapesten, a rákoscsabai főplébánián 1990–2006-ig, nyugállományba vonulásáig.

Helyettes esperes volt 1995–2000-ig, esperes 2000–2003-ig.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Merényi Zita

