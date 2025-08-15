Elhunyt Mandula József nyugalmazott plébános

„A jó harcot megharcoltam,

a pályát végigfutottam,

hitemet megtartottam.

Készen vár az igazság győzelmi koszorúja…”

(2Tim 4, 7–8a)

Az elhunyt lelkipásztor lelki üdvéért augusztus 22-én, pénteken 14 órakor a Budapest-Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve plébániatemplomban (1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 2.) mutatnak be szentmisét.

Ezt követően helyezik hamvait örök nyugalomra a templom urnatemetőjében.

Mandula József Nyíregyházán született, 1931. május 1-jén. Vácott szentelték pappá 1954. június 20-án. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe 1993-ban inkardinálták.

Ezt követően a budapesti Hittudományi Akadémián volt hatodéves 1954–1955-ben.

Papi szolgálatát káplánként kezdte meg Budapesten, Újpest-Megyeren 1955-ben, ezt követően káplán és hitoktató volt Pécelen 1955–1956-ban, a ceglédi Újplébánián 1956–1957-ben, a ceglédi Óplébánián 1957-ben, a szentesi Jézus Szíve plébánián 1957–1959-ben, a szentesi Szent Anna-plébánián 1959 és 1966 között, Fóton 1966–1969-ig, a budapest-rákospalotai főplébánián 1969–1970-ben.

Adminisztrátorként szolgált a szentei plébánián 1970–1971-ben, Hernádon 1971 és 1975 között.

Plébánosi szolgálatot látott el Újszászon 1975–1990-ig, majd Budapesten, a rákoscsabai főplébánián 1990–2006-ig, nyugállományba vonulásáig.

Helyettes esperes volt 1995–2000-ig, esperes 2000–2003-ig.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye



Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Merényi Zita



Magyar Kurír