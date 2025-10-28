Elhunyt Márton Gábor Benedek nyugalmazott plébános

Márton Gábor Benedek Futásfalván született 1950. május 20-án.

Gyulafehérváron szentelték pappá 1978. június 18-án. 1978-tól 1981-ig Gyergyóalfaluban, 1981-től 1987-ig Újtusnádon, majd 1987-től 1988-ig Kapnikbányán szolgált. Ezt követően Görgényszentimrére került 1988-tól 1990-ig, majd Borszékre 1990-től 1999-ig. 2000–2001-ben a székelyudvarhelyi I. plébánián teljesített szolgálatot, majd 2001-től 2003-ig Kézdikőváron és Kézdiszárazpatakon, majd 2003-től 2006-ig Kolozsban. 2006 és 2009 között Szászrégenben, 2009 és 2015 között pedig Széken szolgálta Istenét és a közösséget. Életének utolsó hónapjait a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban töltötte.

A temetése előtti virrasztás október 29-én, szerdán 18 órától lesz a futásfalvi Szent András apostol plébániatemplomban.

Temetése október 30-án, csütörtökön a 12 órakor a futásfalvi plébániatemplomban bemutatott szentmise után lesz a helyi temetőben.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír