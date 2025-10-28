Elhunyt Márton Gábor Benedek nyugalmazott plébános

Külhoni – 2025. október 28., kedd | 17:20
1

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye a székelyudvarhelyi főesperesi kerület, a helyi Jó Pásztor papi idősotthon és a rokonság nevében tudatja, hogy Márton Gábor Benedek nyugalmazott plébános életének 76., papságának 48. évében, október 28-án hajnalban szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének.

Márton Gábor Benedek Futásfalván született 1950. május 20-án.

Gyulafehérváron szentelték pappá 1978. június 18-án. 1978-tól 1981-ig Gyergyóalfaluban, 1981-től 1987-ig Újtusnádon, majd 1987-től 1988-ig Kapnikbányán szolgált. Ezt követően Görgényszentimrére került 1988-tól 1990-ig, majd Borszékre 1990-től 1999-ig. 2000–2001-ben a székelyudvarhelyi I. plébánián teljesített szolgálatot, majd 2001-től 2003-ig Kézdikőváron és Kézdiszárazpatakon, majd 2003-től 2006-ig Kolozsban. 2006 és 2009 között Szászrégenben, 2009 és 2015 között pedig Széken szolgálta Istenét és a közösséget. Életének utolsó hónapjait a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban töltötte.

A temetése előtti virrasztás október 29-én, szerdán 18 órától lesz a futásfalvi Szent András apostol plébániatemplomban.

Temetése október 30-án, csütörtökön a 12 órakor a futásfalvi plébániatemplomban bemutatott szentmise után lesz a helyi temetőben.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

#gyászhír #papi hivatás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató