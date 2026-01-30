Elhunyt Megyeri Ciprián téti plébános

A lövői származású Megyeri Ciprián Sopronban született 1983. április 13-án. Iskolai tanulmányait a soproni Erdészeti Technikumban végezte. Az érettségi évében jelentkezett a győri Papnevelő Intézetbe. 2007. június 15-én szentelte pappá Pápai Lajos püspök.

Hivatásáról így vallott:

Minden hivatás misztérium, titok. Ahogy Szent II. János Pál pápa fogalmazott: »Ajándék és titok«.

Hivatásom gyökerei az oltár körüli szolgálatra vezethetők vissza. Óvodáskorom óta szívesen ministráltam. Középiskolás koromban éreztem a hívó szót, Isten közelségét, ami arra indított, hogy jelentkezzem a szemináriumba.”

2007–2008-ban segédlelkész volt Tatán, a Szent Imre-plébánián. Plébániai szolgálatot látott el 2008-tól 2011-ig a győri Szent Erzsébet Lelkészségen. 2008-tól 2017-ig győri egyetemi lelkész volt. Plébánosként szolgált 2011 és 2017 között Győr-Révfaluban, majd 2014–2015-ben Nagybajcson. 2017-től Tét, Tétszentkút, Győrszemere plébánosa volt – 2021-től ellátva Árpás, Mórichida, Rábaszentmiklós plébániákat is.

2022-ben kánonjogi licenciátust szerzett. 2024-től tagja volt a Hitoktatási Bizottságnak.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Győri Egyházmegye

Magyar Kurír