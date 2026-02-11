Elhunyt Musits Antal esperes, nyugalmazott lágymányosi plébános

„Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje.”

(Kol 3,16)

Musits Antal 1946. július 7-én született Budapesten. 1974. június 21-én szentelték pappá Esztergomban.

Papi jelmondatát Szent Pál Kolosszeieknek írt leveléből választotta: „Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje” (Kol 3,16), amely egész életútját és tanítását meghatározta.

Lelkipásztori szolgálatát káplánként kezdte Budaörsön, majd Varsányban, Szentendrén és Budapest több egyházközségében is szolgált.

Életének meghatározó állomása Budapest-Lágymányos volt, ahol 1977-től káplánként, majd 1985-től 2022-es nyugdíjazásáig, harminchét éven át plébánosként vezette a híveket. Nevéhez fűződik a lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán-templom felépítése körüli áldozatos munka és a közösség megerősítése.

1995 és 2005 között a Budai Középső Espereskerület esperese volt, 2006-tól pedig érdemes esperesi címet viselt.

Lelki üdvéért február 21-én, szombaton 10 órakor mutatnak be szentmisét a budapest-lágymányosi Meszlényi Zoltán-plébániatemplomban (1119 Budapest, Etele út 3.). Földi maradványait ezt követően az altemplomban helyezik örök nyugalomra.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír