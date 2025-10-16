Elhunyt Nagy István esperes, címzetes kanonok

Hazai – 2025. október 16., csütörtök | 11:10
1

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73., áldozópapságának 50. évében, 2025. október 14-én a hevesi plébánián váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek.

Nagy István Erdőtelken született, 1952. november 23-án. 1976. június 20-án szentelték pappá.

Kápláni éveit Polgáron (1976–78), Kunszentmártonban (1978–82) és Jászapátin (1982–84) töltötte. 1984-tól 1992-ig Dévaványán, 1992-től 2010-ig Tibolddarócon, 2010 és 2025 között pedig Hevesen volt plébános. 2010-től haláláig a Hevei Esperesi Kerület esperesi feladatait is ellátta.

Szolgálatát 2017-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el.

Az Egri Főegyházmegye a Szent István Televízió Hívtál, Uram, itt vagyok... című műsorában vele folytatott beszélgetéssel emlékezik Nagy István atyára:

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Videó: Szent István Televízió

Magyar Kurír

#egyházmegyék #gyászhír #papi hivatás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató