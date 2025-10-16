Elhunyt Nagy István esperes, címzetes kanonok

Nagy István Erdőtelken született, 1952. november 23-án. 1976. június 20-án szentelték pappá.

Kápláni éveit Polgáron (1976–78), Kunszentmártonban (1978–82) és Jászapátin (1982–84) töltötte. 1984-tól 1992-ig Dévaványán, 1992-től 2010-ig Tibolddarócon, 2010 és 2025 között pedig Hevesen volt plébános. 2010-től haláláig a Hevei Esperesi Kerület esperesi feladatait is ellátta.

Szolgálatát 2017-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el.

Az Egri Főegyházmegye a Szent István Televízió Hívtál, Uram, itt vagyok... című műsorában vele folytatott beszélgetéssel emlékezik Nagy István atyára:

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Videó: Szent István Televízió

Magyar Kurír