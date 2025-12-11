Elhunyt Németh László nagyprépost

Németh László Agyagosszergényben született 1944. szeptember 17-én. Győrben szentelték pappá 1967. június 18-án.

Segédlelkészként szolgált Oroszlányban 1967 és 1970 között, majd 1970–1974-ben Gönyűn és 1974–1976-ban Győr-Nádorvárosban.

Központi szolgálat: 1976-tól 1983-ig a győri Papnevelő Intézet spirituálisa volt; 2013 és 2020 között általános püspöki helynök volt.

1983-tól 1999-ig a mosoni Nepomuki Szent János-plébánia, 1999 és 2008 között a csornai Jézus Szíve Plébánia, 2008–2015-ben pedig Ásványráró, Lipót plébánosa volt.

Egyéb tisztségek: 1980-tól 1983-ig szentszéki jegyző, 1985-ben tiszteletbeli esperes, 1988–1989-ben helyettes esperes, 1989 és 2017 között kerületi esperes, 1989-től szentszéki bíró, 1996-ban pápai prelátus, 2015–2017-ben soproni főesperes, 2015-től székesegyházi kanonok volt.

Tagja volt a Győri Egyházmegyei Papi Szenátusnak; 2022-ig a Tanácsosok Testületének és 2024-ig a Gazdasági és az Egyházművészeti Bizottságnak tagja volt.

2020-tól székesegyházi nagyprépost, a Győri Egyházmegye penitenciáriusa volt. 2020-tól, nyugállományba vonulása óta a győri egyházmegyei papi otthonban élt.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki! Imádkozzunk üdvösségéért!

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Győri Egyházmegye

Magyar Kurír