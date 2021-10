Elhunyt a PPKE BTK egykori tanára, Károlyi M. Ágnes

Búcsúzunk Károlyi M. Ágnestől, a mindig elegáns, vidám és segítőkész tanártól, kollégától, aki – oly fájó kimondani – nincs többé velünk. 1994-től 2007-ig dolgozott karunkon. Ő volt a piliscsabai campus hőskorának egyik meghatározó egyénisége, az angol nyelvtanári szak lelke, emblematikus oktatója. Egykori hallgatói nagy szeretettel és hálával emlékeznek rá, sokuk számára Károlyi M. Ágnes volt az igazi TANÁR – empatikus, nyitott, humoros, kedves és alapos.

Jómagam 1997 nyarán találkoztam vele, ő hívott a Pázmányra fordítást oktatni. Fantasztikus emberismerete, pedagógusszeme és gyakorlati érzéke meglátta bennem azt, amit én még nem is sejtettem, hogy beszippant a tanítás, egy új képzés, a műfordítás oktatásának létrehozása. Ezért mindig hálás voltam neki, hiszen egy új világot nyitott meg előttem.

A hallgatók körében gyakran hallottam a „Mágnes” becenevet, ha róla beszéltek. Talán ő is sejtette, hogy egymás között így is nevezték, de biztosan nem bánta. Illett is rá, mert erős egyéniségével sokakat magához vonzott, és bűvköréből mindnyájan gazdagabban kerültünk ki.

Később, amikor a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője lett, és Erasmus-koordinátor, már a kar minden hallgatója és oktatója megtapasztalhatta azt a segítőkészséget és gyakorlatiasságot, amivel útjainkat szervezte, egyengette. Szinte személyre szabottan hívta fel a hallgatók figyelmét a különböző, nyelvtanulást segítő nyári egyetemekre, külföldi képzésekre és egyéb lehetőségekre, hogy aztán mindebből a lehető legtöbbet profitálhassák, s majd e tudással is öregbítsék egyetemünk hírnevét.

Munkáját a kar 2001-ben Pázmány Péter Emlékéremmel köszönte meg, majd az Erasmus-program elindulásának 10. évfordulója alkalmából, a munkatársak, hallgatók és oktatók szavazatai alapján, 2007-ben megkapta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Kiváló Erasmus-koordinátor díjat.

A búcsú szavai már csak abba a végtelen űrbe hullnak, amit távozása hagy maga után. Vigaszként csak Cicero bölcs szavai szolgálnak: „Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Ez a szeretet kísérje el végső útján. Nyugodjék békében!

Isten veled, Ágnes!

A kollégák, a kar oktatói, egykori és mostani hallgatói nevében:

Somló Ágnes

a PPKE BTK Angol Nyelvpedagógiai és Fordítástudományi Tanszékének adjunktusa

Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Fotó: Dudás Mária

Magyar Kurír