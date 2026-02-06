Elhunyt Schönberger Ferenc tiszteletbeli kanonok

„Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben.”

(Lk 2,29)

Schönberger Ferenc 1938. március 5-én született Túrterebesen. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát a gyulafehérvári kántoriskolában, teológiai tanulmányait pedig a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben végezte. Tiszteletreméltó Márton Áron püspök szentelte pappá 1964. április 5-én Gyulafehérváron.

Segédlelkész volt 1964-től Szaniszlón, 1967-től plébánosként szolgált Lázáriban, 1969-től Rónaszéken, 1973-tól Nagybocskón, 1982-től Krasznaterebesen, 1993-tól pedig Mezőfényen. 1995-től Kárpátalján működött – Rahón, Munkácson és Császlócon.

Esperesi és tiszteletbeli kanonoki címmel tüntették ki. 2005-től a szatmárnémeti Szent Antal-plébánián volt plébános.

2008 augusztusában nyugdíjba vonult. 2009-től az Egri Főegyházmegyében – Mátraszentimrén, Gyöngyösön, Egerben – látott el papi szolgálatot. 2021-től a szatmári papi otthon lakója volt.

Földi maradványait a szatmárnémeti székesegyházban ravatalozzák fel, ahol február 6-án, pénteken 19 órakor kezdődik a virrasztás, szentmise keretében. A temetési szentmisét február 7-én, szombaton 12 órakor a székesegyházban mutatják be lelki üdvéért, majd utolsó útjára kísérik a szatmári híd melletti római katolikus temetőbe, ahol örök nyugalomra helyezik.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír