Elhunyt Spick Károly érdemes esperes, nyugalmazott plébános

Spick Károly Budapesten született 1951. június 20-án; itt is szentelték pappá 1976. június 26-án.

Szentelése után főpásztora Varsányba küldte kápláni szolgálatra, majd 1978-tól a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia káplánja lett.

1979-től a Budapest-Rákosfalvai Szent István Király Plébánia, 1985-től a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia káplánja volt.

1994-től volt a Budapest-Rákosfalvai Szent István Király-templom plébánosa, ahol szolgálatát több mint negyedszázadon át, 2020-ig látta el.

2011-től 2020-ig esperesként segítette a kerület papságának munkáját, amelyet érdemes esperesi címmel ismert el főpásztora.

Megromlott egészségi állapota miatt a plébánosi tisztséget kisegítő lelkészi feladatra volt kénytelen cserélni, amit a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánián végzett az elmúlt év végéig.

Kórházi kezelését követően az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonba költözött, ahol életének 76., papságának 51. évében július 11-én érte a hazahívó szó.

Nyugodjon békében!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Merényi Zita (kiemelt kép)

Magyar Kurír