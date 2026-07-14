Elhunyt Spick Károly érdemes esperes, nyugalmazott plébános

Spick Károly Budapesten született 1951. június 20-án; itt is szentelték pappá 1976. június 26-án.
Szentelése után főpásztora Varsányba küldte kápláni szolgálatra, majd 1978-tól a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia káplánja lett.
1979-től a Budapest-Rákosfalvai Szent István Király Plébánia, 1985-től a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia káplánja volt.
1994-től volt a Budapest-Rákosfalvai Szent István Király-templom plébánosa, ahol szolgálatát több mint negyedszázadon át, 2020-ig látta el.
2011-től 2020-ig esperesként segítette a kerület papságának munkáját, amelyet érdemes esperesi címmel ismert el főpásztora.
Megromlott egészségi állapota miatt a plébánosi tisztséget kisegítő lelkészi feladatra volt kénytelen cserélni, amit a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánián végzett az elmúlt év végéig.
Kórházi kezelését követően az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonba költözött, ahol életének 76., papságának 51. évében július 11-én érte a hazahívó szó.
Nyugodjon békében!
Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Merényi Zita (kiemelt kép)
Magyar Kurír
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