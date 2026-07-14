Elhunyt Suló Lajos pápai káplán

Suló Lajos Budapesten született 1936. augusztus 5-én, és Esztergomban szentelték pappá 1965. június 20-án.

Az esztergomi szemináriumban elvégzett hatodik éve után Kemencére került káplánnak, ahonnan Budapestre, a zuglói Páduai Szent Antal-plébániára helyezte át főpásztora 1970-ben. 1973-tól a (pesti) belvárosi ferences (Alkantarai Szent Péter-) templomigazgatóságon szolgált. Ezt követően 1986-ban kapta első és nyugdíjazásáig viselt plébánosi tisztségét a Budapesti Oltáriszentség Plébániára (Vörösmarty utca).

1988-tól 2010-ig a hallássérültek pasztorációjának esztergom-budapesti főegyházmegyei referense és 1999-től 2014-ig püspökkari referense is volt. Munkája elismeréseként 1999-ben pápai kápláni kitüntetést kapott.

2014-ben vonult nyugdíjba. Megromlott egészségi állapota miatt költözött be a székesfehérvári Országos Papi Otthonba.

Suló Lajos atya gyémántmiséje 2025 júniusában az Országos Papi Otthon kápolnájában

Június 30-án a korai órákban érte a halál a székesfehérvári Szent György Kórházban.

Temetése – végakaratának megfelelőn – a budapest-kelenföldi Szent Gellért-plébániatemplom urnatemetőjében lesz.

Örök nyugodalmat adj neki, Uram, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Országos Papi Otthon; Merényi Zita (kiemelt kép)

Magyar Kurír