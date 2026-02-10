Elhunyt Tapasztó János nyugalmazott plébános

Tapasztó János 1947. április 2-án született Kállósemjénben. 1972. április 3-án szentelték pappá.

Segédlelkész volt Kápolnán 1972–1976 között, majd Gávavencsellőn 1976-tól 1980-ig. Plébánosként szolgált Mándokon 1980–1983-ban, Nyíracsádon 1983 és 1987 között, végül Nyírábrányban 1987-től 2021-ig.

1992-ben címzetes esperesi és 2005-ben tiszteletbeli kanonoki címmel ismerték el lelkipásztori ügybuzgósággal, szívós teherbírással és csendes odaadással végzett szolgálatát.

2021-ben vonult nyugdíjba. A balkányi Szent Antal Idősek Otthonának lakójaként ellátta az otthon lelkivezetői feladatait.

Életét és szolgálatát mindvégig Isten gondviselő szeretetére bízta – papi jelmondatának iránymutató programját követve: „Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem” (Zsolt 71,1).

Tapasztó János atya lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot február 13-án, pénteken 11 órakor mutatják be a nagykállói plébániatemplomban, ezt követően a város köztemetőjében helyezik végső nyugalomra.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Merényi Zita (kiemelt kép); Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír