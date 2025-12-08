Elindult a Katolikus Karitász Egymillió csillag a szegényekért idei akciója Móron

A városi piac díszterén összegyűlt közösséget Törő Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte elsőként, és köszönetét fejezte ki a helyi karitászcsoport áldozatos szolgálatáért adventben és az év során.

A rendezvényt ünnepi műsor tette emlékezetessé: fellépett a Zimmermann Ágoston Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 60 kisdiákja.

A zenés, verses műsor után a Katolikus Karitász országos igazgatója, Zagyva Richárd osztotta meg gondolatait. Elmondta, hogy az akció több mint 30 országban, hazánkban pedig közel 200 településen valósul meg ezekben a hetekben. Aláhúzta, mekkora megtiszteltetés a segélyszervezet számára, hogy az országos figyelemfelhívó eseménynek Mór ad otthon, így rá tudják irányítani a figyelmet a bajban lévő mellettünk lévőkre. Hangsúlyozta, a régiek úgy tartották, valahányszor felgyullad egy csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben – ezzel biztatott mindenkit, hogy az adventi vásárban a Karitász sátránál vásároljanak „Egymillió csillag a szegényekért” feliratos gyertyát. Minden bevételt a helyi rászorulók megsegítésére fordítanak majd a móri önkéntesek.

A szervezet jószolgálati nagykövete, Herczegh Anita is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Elmondta, hogy a Kaláka együttes néhány éve Kányádi Sándort kérte fel egy új, megzenésíthető karácsonyi vers megírására régi betlehemes lemezük folytatásához. A költő tudatosan borongósabb, együttérzésre ébresztő szöveget adott: emlékeztetett rá, hogy a karácsony fénye nem jut el mindenkihez, s a periférián élők, a magányosok és nélkülözők számára az ünnep sokszor félelemmel és hideggel terhes; a muzsikusok ezt az üzenetet küldetésként fogadták, és az „Isten háta mögött” történetét azóta is megosztják koncertjeiken, miközben a Katolikus Karitász az „Egymillió csillag a szegényekért” programban közösségi összefogásra hív, hogy az advent valódi értelme, az irgalmas szeretet kézzelfogható segítséggé váljon tűzifában, élelmiszerben, játékban és reményt adó odafordulásban. Elmondta., hogy Szabó Magda karácsonyi emlékei is azt erősítik, hogy az ünnep igazi pompája nem a tárgyakban, hanem a szándékban és a gondoskodásban ragyog fel, ezért „most is arra kapunk meghívást, hogy a fogyasztás zaján túl fényhozó szolidaritással melegítsük a sötét estéket mások életében”.

A folytatásban Ambrózy Tamás plébános, a Szent Kereszt Plébánia lelkipásztora közös imára hívta a közösséget, az adventi elmélyülés jegyében.

A második adventi gyertyát Herczegh Anita, Törő Gábor és Czachesz Gábor, Mór alpolgármestere közösen gyújtotta meg. A gyertyagyújtásra a Móri Napsugár Óvoda kórusa adventi énekekkel készült.

Az este csúcspontjaként a jelenlévők a cserkészekkel és a Caritas Juniorokkal együtt gyújtották meg a szolidaritás gyertyáiból kirakott fényalakzatot, a szeretet lángoló keresztjét, amely a közös felelősségvállalás és a rászorulók iránti irgalmasság jelképeként ragyogott fel a móri adventi estén.

A rendezvényen jelen volt Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója és Grüll Józsefné, a Móri Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoportvezetője is. A téren szolgáló Karitász-önkéntesek gyertyákat osztottak és bemutatták a segélyszervezet sokrétű segítő tevékenységét.

A Katolikus Karitász hálás mindazoknak, akik részvételükkel vagy adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a szolidaritás fénye minél több család életében reményt ébresszen az ünnepek közeledtével.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír