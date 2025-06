Elindult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segélyszállítmánya az árvíz sújtotta Erdélybe

A Budapestről kitelepülő vészhelyzetkezelési csoport a romániai Máltai Szeretetszolgálattal közös munkamegosztás alapján az ezer lakosú Kökös településen működtet tábori konyhát, segíti a mentési munkálatokat, az elöntött házak kiszárítását és megtisztítását.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat falszárító gépei tizenöt éve segítik az elöntött, átázott épületek egyenletes száradását. A készülékeket nemcsak a hazai árvizek után, hanem a környező országokban is számos alkalommal vetették már be, többek között Horvátországban és Szlovéniában is. Az eszközök a falak egyenletes szárításával jelentősen mérséklik az elöntésben érintett épületek károsodását.

Összefogás Háromszék családjaiért A háromszéki áradásokban érintett családok támogatására gyűjtést hirdetett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az adomanyozz.hu oldalon indított online befizetéssel tetszőleges összeggel lehet hozzájárulni.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Majoros Árpád Csaba/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír